Gigi Sammarchi, impossibile dimenticarlo ma che fine ha fatto? Oggi è costretto a campare così

È impossibile dimenticare Gigi Sammarchi, eppure in molti si sono chiesti che fine abbia fatto oggi. Ecco com’è costretto a campare oggi il grande comico che ha fatto ridere intere generazioni.

Quando si pensa a Gigi Sammarchi, non si può non pensare al dinamico duo di comici conosciuti semplicemente come, Gigi e Andrea. Per questo in molti si chiedono oggi che fine abbia fatto Gigi oggi? E soprattutto com’è costretto a campare?

Erano altri anni e la televisione, forse, era molto più semplice di oggi, bastavano Gigi e Andrea a far ridere i telespettatori. Non facevano grandi imprese, semplicemente con le loro battute, sketch e scenette, tenevano incollati milioni di fan alla tv, ogni volta. Se Andrea Roncato ogni tanto in televisione ancora lo vediamo, di Gigi Sammarchi si sono perse le tracce. Ecco che cosa sta facendo oggi il comico bolognese.

Ecco che fine ha fatto Gigi Sammarchi oggi

Nella televisione degli anni ’80 era possibile vedere Gigi e Andrea, Gegia, quando ancora non aveva partecipato al Grande Fratello Vip, Jerry Calà, prima dell’infarto e così via. Erano loro i comici dell’epoca, quelli che facevano ridere le persone, creando dei veri tormentoni. Sammarchi e Roncato hanno fatto un po’ di tutto, parodie, film, televisione e così via.

Grazie ai loro successi, nel 2002, furono rivisti di nuovo insieme a Taranto, per ritirare il Premio alla Carriera, per le loro innumerevoli presenze nel mondo dello spettacolo. Nonostante tutto, quando Gigi e Andrea decisero di sciogliere il loro gruppo nel 1992, lasciarono tutti i loro fan nella disperazione più totale. Ecco che cosa avevano dichiarato all’epoca: “Ci siamo sciolti, perché era finito un percorso, ripetevamo all’infinito noi stessi, cambiava solo il contesto: Gigi e Andrea al mare, in montagna, in spiaggia. Di nuovo in spiaggia. Non ne potevamo più”.

La pensione è bella

È impossibile non ricordare Gigi Sammarchi, eppure in molti si chiedono che fine abbia fatto oggi il famoso comico. Gigi, oggi ha 73 anni e si è ritirato completamente dalle scene. Vive in Spagna, precisamente a Marbella, insieme a sua moglie, Patrizia Guzzi: “Marbella, come la Costa del Sol, ha un grande vantaggio: è sempre estate. Non chiude mai nulla…Non hai modo di annoiarti…”. Si gode i frutti del suo lavoro e ad oggi si sta preparando a correre la maratona di Sidney.

Nonostante Gigi e Andrea abbiano preso strade diverse, loro due continuano a sentirsi e a mantenere quel rapporto d’amicizia che li ha sempre caratterizzati, a tal proposito, Sammarchi aveva dichiarato: “Io e Andrea non abbiamo mai litigato. Il segreto è essere molto diversi. Le donne? Mai contese. Solo una volta per Sabrina Salerno. A me piaceva moltissimo, ma c’era sempre Andrea che le faceva il filo, le stava sempre attaccato…”.