Amadeus, gli ha chiuso la porta in faccia: strada sbarrata per l’ex vincitore di Amici

Amadeus gli ha detto no, chiudendogli la porta in faccia. Per l’ex vincitore e star di Amici non c’è stato proprio nulla da fare.

Si sta godendo a pieni polmoni la sua estate il carismatico Amedeo Sebastiani in arte Amadeus. A settembre tornerà a farci divertire su Rai 1 con le nuove puntate de I Soliti Ignoti dopo cena. Con molta probabilità lo farà anche con Affari Tuoi che lo scorso anno, sul finale di stagione, è tornato nella sua versione originale seppur con qualche vincente modifica.

In ogni caso ciò che lo occupa maggiormente è il Festival di Sanremo 2024. Per esso ricoprirà per la quinta volta consecutiva il duplice ruolo di direttore artistico e conduttore. Per la verità è da mesi che ha iniziato a lavorarci con passione e viva dedizione, anche per quanto concerne lo storico regolamento che ha subito qualche sostanziale cambiamento.

Lo ha detto chiaramente lo stesso in collegamento al Tg1. Tuttavia la più viva curiosità del grande pubblico verde sui nomi dei cantanti in gara, alcuni dei quali proverranno, come è diventata una consolidata abitudine, direttamente da Sanremo Giovani. Ora c’è un’ex star di Amici, nonché suo vincitore, che ha rivelato di aver ricevuto un sonoro no da parte di Amadeus.

Amadeus gli ha sbattuto la porta in faccia

Sono per la verità numerosi i talenti canori del programma che riescono ad approdare sul palco del Teatro Ariston. Lo scorso anno per esempio abbiamo potuto ammirare LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio del mitico Gigi, che era da poco uscito dalla nota scuola. O ancora, nel corso del tempo, abbiamo visto gareggiare Elodie che oggi è una vera diva si è fatta conoscere grazie proprio al padre di tutti i talent.

Non possiamo poi non menzionare Emma, che l’ha pure vinto, così come Annalisa e Valerio Scanu, che è risultato vincitore. In ogni caso non sempre è possibile vederli gareggiare. I cantanti che vorrebbero farlo sono tantissimi e la scelta è davvero dura oltre che serrata. E può anche capitare che chi l’ ha vinto in passato, poi non riesca a parteciparvi in seguito. Lui l’ha vinto nel 2009.

Marco Carta, niente da fare per l’ex vincitore di Amici

Stiamo parlando di Marco Carta che quell’anno trionfò al Festival con La Forza Mia. A premiarlo fu la sua stessa pigmaliona Maria De Filippi insieme al carismatico Paolo Bonolis. La coppia di straordinari conduttori convinse moltissimi i telespettatori, così come la vittoria del giovane cantante sardo.

Durante una sua intervista concessa a Vero Marco ha parlato del no di Ama: ” Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo”. In ogni caso questa dichiarazione l’ha rilasciata tempo fa. Chissà che quest’anno non figuri tra i cantanti in gara. I suoi fan intanto incrociano le dita per lui.