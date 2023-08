Mauro Corona, furioso contro l’ex velina: cos’è capitato sulle Dolomiti Bellunesi

Mauro Corona è furioso contro l’ex velina, la quale con il suo atteggiamento gli ha fatto perdere la pazienza. Ecco cos’è capitato sulle Dolomiti Bellunesi di così tanto grave da farlo arrabbiare in questa maniera.

L’ex velina l’ha fatta grossa, il suo atteggiamento ha fatto infuriare, Mauro Corona, il quale non ci pensa proprio a non raccontare l’accaduto e si sfoga contro di lei. Ecco cos’è successo sulle Dolomiti Bellunesi nelle ultime ore. La situazione è sfuggita sicuramente di mano e Corona esplode dalla rabbia.

Per chi non sapesse chi sia, Mauro Corona è uno scrittore, scultore, opinionista e alpinista esperto di 72 anni, famoso non solo per i suoi libri e i suoi commenti pungenti, ma soprattutto per quelle imprese da guinness, che ha svolto in montagna. Vi diciamo solo che ha scoperto oltre 300 vie per arrampicarsi sulle Dolomiti Friulane. Praticamente quei luoghi li conosce “ad occhi chiusi”. Per questo non dovreste stupirvi della sua rabbia in questa circostanza.

La rabbia di Mauro Corona con l’ex velina

Se da un lato, Mauro Corona è un esperto nel suo settore, dall’altro possiamo dire che pecca un po’ nei rapporti sociali. Ha delle idee che porta avanti con orgoglio che per molti possono apparire molto discutibili. Per esempio ha fatto molto clamore la sua dichiarazione del farsi una sola doccia al mese: “Non disturbo nessuno, vivo da solo, i miei cani mi sopportano”.

Ovviamente le confessioni non finiscono qui, Corona ha poi proseguito chiarendo al suo pubblico che anche sul cambio di biancheria intima ha dei tempi…piuttosto lunghi. Infine è tornato sul discorso del suo rapporto con l’acqua e ha confessato che tutti quelli nati in Vajont, hanno questa sorta di fobia, per via di tutto quello che è successo nel 1963. Quelle 2mila vittime non saranno mai dimenticate.

I soldi migliorano la vita

Mauro Corona è furioso contro l’ex velina, Giulia Calcaterra, la quale ha combinato, a detta dello scrittore, un atto irrispettoso verso le Dolomiti Bellunesi. Sentiamo la storia direttamente “dalla bocca” o meglio dalla penna di Corona stesso:

“Questa signorina che per 4 volte è andata su, e che quindi ha anche soldi perché costa 800 euro al minuto, poteva buttarsi senza paracadute e delegare qualcuno a postarla sui social. Queste cose mi fanno arrabbiare, perché mi sento impotente contro il denaro e la prevaricazione su tutto. In montagna con l’elicottero solo per soccorso alpino, salvare vite, e i rifornimenti nei rifugi: il resto a piedi, a zampe”. Chissà se la Calcaterra avrà qualcosa da dire su questo frangente?