Amici, esce fuori il nome del primo allievo ufficiale: rimarrete sbalorditi

L’influencer Deianira Marzano ha mostrato su Instagram il primo allievo ufficiale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. In realtà tutti lo conoscono, non è estraneo al mondo dello spettacolo.

A breve avranno inizio i provini del talent show Amici di Maria De Filippi. Da giorni va in onda la pubblicità che ha coinvolto gli allievi dell’ultima edizione che si sono prestati alla sua realizzazione. Chiaro segno che devono molto al programma televisivo che gli ha permesso di rendere la propria passione un vero lavoro. Qualcuno ha anche trovato l’amore.

Basta pensare a Mattia Zenzola, ormai uscito allo scoperto con Benedetta Vari. I due non ne hanno mai fatto parole fino a quando il vincitore dell’ultima edizione ha riferito che insieme stanno bene e non occorrono spiegazioni. Da non dimenticare Cricca che finalmente ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero far innamorare Isobel Kinnear.

Molti ricorderanno quando lui le dedicò una romantica canzone di Bruno Mars, ma lei palesemente imbarazzata si alzò dal tavolo per poi ballare con gli altri compagni di banco. Con tanta dedizione e impegno adesso può definirsi ufficialmente fidanzato, come testimoniano le foto condivise da entrambi su Instagram.

Secondo fonti attendibili, anche se i provini non sono ancora terminati pare che ci sia già un allievo pronto a mettersi alla prova. I telespettatori lo conoscono, quindi saranno lieti di rivederlo di nuovo nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il primo allievo della prossima edizione di Amici

Il ragazzo in questione è stato fortemente voluto da Rudy Zerbi per le sue eccellenti doti canore. Ha 19 anni ed è entrato a poche puntate dal Serale nella scuola di canale 5. Ha lanciato quattro inediti: Tutta la città, Lucido, Dove, Gioia. Si è avvicinato alla musica a 12 anni studiando chitarra classica e successivamente ha fondato la rock band i Gryps. Dopo ha intrapreso la carriera da solista.

Si chiama Diego Taralletto De Falco, ma si è presentato con un nome d’arte che farebbe riferimento alle sue origini legate al Messico. Infatti ha una scritta sul braccio che tradotto significa appunto “Fatto in Messico”. Molti avranno già capito di chi si tratta.

Mezkal avrà (di nuovo) un banco?

Il cantante non è altro che Mezkal. La Marzano nella sua storia ha ricordato che è entrato troppo tardi nella scuola, dunque non ha avuto il tempo di prepararsi per il Serale. Zerbi aveva espresso la volontà di dargli una possibilità con la formazione della nuova classe.

Per ora non si hanno certezze, però non mancano i presupposti per rivederlo alle prese con la musica. Per avere ulteriori conferme non ci resta che attendere ulteriori news.