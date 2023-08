Francesca Chillemi, senza mezzi termini: “Dopo Miss Italia sono stata buttata nel…”

Francesca Chillemi durante un’intervista ha fatto delle confessioni del tutto inaspettate sulla sua vita professionale dopo la vittorio del concorso di bellezza. Ecco le parole riportate senza aver tralasciato alcun dettaglio.

Francesca Chillemi è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio sia della sua professionalità che indiscussa bellezza. Dal 2011 ha interpretato Azzurra Leonardi in Che Dio ci Aiuti e nel frattempo si è messa alla prova anche nella serie Braccialetti Rossi e in varie miniserie: La bella e la bestia, Sposami e La figlia del capitano.

Mesi fa ha prestato il suo volto a Viola Vitale, personaggio di punta di Viola come il mare, accanto a Can Yaman nel ruolo di Francesco Demir. La loro complicità ha fatto pensare a un flirt che hanno solo in un secondo momento smentito, soprattutto perché lei è sposata con Stefano Rosso dal 2014.

I due colleghi tra settembre e novembre torneranno nel piccolo schermo con la seconda stagione con nuove trame avvincenti. I fan non vedono l’ora di rivederli all’opera.

Di recente a Il Messaggero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua carriera e di come abbia avuto inizio. Infatti deve tutto a Miss Italia, anche se ha voluto dire la sua per dare qualche dritta ai produttori.

Francesca Chillemi a ruota libera

Durante l’intervista si è espressa sul collega Can Yaman: “E’ un uomo carismatico, riesce ad arrivare al pubblico. Il lavoro di attore è fatto di bravura e competenza, ma anche, e tanto, di capacità di comunicare con gli spettatori, lui ne ha molta…”.

Poi ha parlato della sua esperienza a Miss Italia 2003 che le ha permesso di portare a casa la vittoria. Da allora ne ha fatta di strada, in quanto deve molto al concorso: “Penso che un programma così andrebbe supportato e, ora, anche attualizzato”. Infatti non ha potuto non dare un consiglio su come aiutare le partecipanti.

“Non basta vincere e farsi un nome”

I fan sanno che ha ricevuto la corona di Miss Italia da Claudia Cardinale, ma prima di dedicarsi alla recitazione è tornata in Sicilia per diplomarsi al liceo classico. Da allora ha accumulato una serie di successi. Devo tutto al concorso, al quale ha voluto dare un consiglio.

“Quando ho vinto, come tutte le altre reginette, ho vissuto un anno da Miss e poi sono stata buttata nel mondo dello spettacolo, senza avere minimamente gli strumenti per gestirlo. Sarebbe molto interessante, invece, trasformare quei mesi da Miss in mesi di formazione, non basta vincere e farsi un nome, l’importante è sapere come muoversi. Ho dovuto imparare un sacco di cose, tante volte mi sono sentita persa…”.