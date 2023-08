Serena Rossi, finalmente il lieto annuncio che tutti aspettavano: gioia incontenibile

Serena Rossi, è arrivata finalmente la lieta novella che da tempo si aspettava. I cuori sono pieni di gioia.

I fan, decisamente numerosi, dell’attrice partenopea sono felicissimi. Ci speravano da tempo nell’appurare questa splendida notizia che è finalmente arrivata, scaldando i loro cuori. Difatti una cosa è un rumors, un’altra una comunicazione ufficiale. In questo caso si parla della seconda opzione.

Lei ha vissuto nella stagione 2022- 2023 un periodo molto intenso dal punto di vista lavorativo che hanno ancora una volta dimostrato come sia diventata sempre più, in nome del suo innato talento, la regina indiscussa della fiction italiana. Tra l’altro sovente sono trasmesse le repliche di alcune, soprattutto su Rai Premium, Canale 25 del Digitale Terreste, sia di pomeriggio sia in prime time.

Inoltre è possibile seguirle tutte su Rai Play. Insomma, gli estimatori della Rossi hanno di che sbizzarrirsi per rivedere le performance attoriali della loro beniamina, così come quelle di brava conduttrice. Lei ha pure infiammato i loro cuori come concorrente di Tale & Quale Show.

Serena Rossi e il lieto annuncio

Lo ha pure vinto e durante la finalissima ha interpretato il mitico Michael Jackson. Tuttavia Serena non è una donna vincente solo sul lato professionale ma anche in quello più privato e sentimentale. Di recente ha sposato il suo storico compagno di vita, nonché stimato collega, Davide Devenuto che l’ha resa mamma del piccolo Diego.

La cerimonia è avvenuta in maniera molto intima e riservata dopo che le nozze erano state rimandate da tempo, diciamo pure da anni, nonché più volte. E ora è arrivata il lieto, anzi, lietissimo annuncio che ha reso felicissimi i sostenitori, compresi quelli della prima ora, dell’immensa artista. In alto i cuori.

Mina Settembre 3 si farà

No, non riguarda la sua vita privata ma quella lavorativa. Difatti si farà la terza e assai attesa stagione di Mina Settembre che vede nel ruolo dell’indiscussa protagonista proprio la straordinaria Serena che avrebbe detto sì. La difficoltà stava poi nel trovare vicende sempre più accattivanti per i vari personaggi, non solo dunque per Mina.

Ricordiamo che la serie è liberamente tratta dai romanzi dell’eccellente Maurizio De Giovanni. E sono sempre tratti dai suoi libri altre serie di immenso successo targate Rai Uno come I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi, che torneranno a breve a farci sognare con nuovi incredibili episodi.