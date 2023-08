Uomini e Donne, ex corteggiatrice spiattella tutto una volta per tutte: “Non credete a cio’ che vedete”

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato a ruota libera del suo rapporto sentimentale invitando i follower a non puntare sulle apparenze. Ecco di chi si tratta e a cosa ha fatto riferimento.

A breve le prime registrazioni della nuova e attesissima edizione di Uomini e Donne avranno inizio. I telespettatori non vedono l’ora di assistere alle avvincenti dinamiche che si creeranno tra i partecipanti. In tanti credono che Isabella Ricci e Fabio Mantovani si confronteranno in merito alla fine del matrimonio.

Non si sa se Gemma Galgani tornerà perché pare stia trascorrendo piacevoli momenti in compagnia di un uomo più giovane di lei. Gli influencer ne hanno parlato di recente, ma la diretta interessata non si è espressa, ragion per cui non ci resta che attendere.

Sicuramente i fidanzati ed ex fidanzati di Temptation Island saranno invitati nello studio per avere modo di raccontare la propria vita una volta spente le telecamere. A gran voce è stato fatto il nome di Francesca Sorrentino nel ruolo di tronista, però anche in questo caso tutto è avvolto nel manto del mistero.

Da qualche ora, invece, l’attenzione si è focalizzata su un altro volto noto del programma di Maria De Filippi per un’affermazione fatta sul mondo dei social. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La confessione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice in questione è Nicole Mazzocato, ovvero la scelta di Fabio Colloricchio. Insieme sono stati per ben 4 anni, ma poi hanno preso strade diverse. Lui nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi ha conosciuto Violeta Mangrinan mentre lei lo scorso anno ha incontrato il calciatore del Monza Armando Anastasio che ha reso padre del piccolo Paolo.

Su Instagram ha risposto alle domande inerenti alla sua relazione con il compagno: “Non sono una persona che non sa stare da sola. Quando e se ho deciso di fidanzarmi ero innamorata. Sicuramente in maniera diversa…Non credo che il problema sia la quantità di amore, ma quanto una persona sia affine a te”. Poi qualcuno ha insinuato che il partner, che porterà sull’altare, compare annoiato e freddo nelle foto di coppia. Le risposte di Nicole hanno lasciato a bocca aperta.

“La penso così, anche per esperienza”

“Le foto non sono la sua passione…Non è scocciato! Non lo obbligo mai. Quando gli viene voglia di farle, le facciamo, molto tranquillamente…Non sono una che posta in continuazione, né ho la smania di raccontare ogni cosa”.

Per quanto riguarda l’essere freddo ha assolutamente precisato che è l’esatto opposto: “E’ l’uomo più passionale e più premuroso che abbia mai conosciuto. Il fatto di essere riservati…non vuol dire che ci sia freddezza…Vi prego…Non credete a tutte le cose che vedete sui social. Più le cose sono riservate e più funzionano”.