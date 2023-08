Lorenzo Amoruso, come è stato mollato da Manila Nazzaro: finita veramente male

Lorenzo Amoruso ha voluto spiegare come sia finita, in mal modo, la relazione con Manila Nazzaro. Ecco le sue parole inaspettate.

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore nel ruolo di difensore e adesso un dirigente sportivo. La critica ha sempre esaltato le sue abilità, ovvero il destro potente e ottima esecuzione dei calci a distanza. Ha esordito nel 1988 nella squadra del Bari e da allora ha accumulato tanti successi in campo. Si è fatto conoscere ulteriormente dagli italiani partecipando a un’edizione passata di Temptation Island Vip.

Lì si era messo in gioco con l’ormai ex compagna Manila Nazzaro. Quest’ultima è entrata in punta di piedi nel mondo dello spettacolo vincendo Miss Italia 1999. La coroncina e lo scettro le hanno permesso di lavorare sodo sia nella recitazione che nella conduzione. Inoltre Alfonso Signorini le ha dato modo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Nel reality delle tentazioni non hanno mai fatto nulla per ferirsi reciprocamente. Infatti al falò di confronto non si sono puntati il dito contro per colpa di terzi, ma hanno fatto promesse relative al loro futuro di coppia. Anche ai tempi del Gf Vip Lorenzo Amoruso dall’esterno la confortava con video molto toccanti.

Purtroppo la loro favola d’amore si è conclusa in modo del tutto inaspettato. Entrambi ne hanno parlato nei vari programmi televisivi, ma di recente lui ha riportato un dettaglio che non ha mai voluto svelare fino a ora.

La fine della love story di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro adesso pare che sia felice accanto a Stefano Oredei. Dopo tre mesi dall’addio sofferto ha dichiarato di essersi rimboccata le maniche per voltare pagina. Non è stato facile, però alla fine con impegno e tanta forza di volontà ci è riuscita. Sul settimanale Confidence sono state riportare le sue parole: “Sto benissimo e mi sento piena di energia. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio”.

Poi ha aggiunto: “Con Lorenzo le cose nono sono andate come speravo…mi sono resa conto di essere imprigionata in una relazione tossica. E non avrò ripensamenti”. Il diretto interessato ha replicato durante l’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

“Ho ricominciato a stare bene”

“Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita. Da quando a metà aprile mi ha dato in mal modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti“.

A quanto pare sembra che non ci sia più nulla da fare per i due ex. A prescindere da tutto i fan sperano sempre che un giorno possano ritrovarsi e ripartire con il piede giusto.