Michelle Hunziker, spiazza tutti: “Ora posso dirlo ieri sera ho fatto colpo” | Chi ha conquistato in discoteca

Pare che Michelle Hunziker sia riuscita a conquistare un uomo durante una serata in discoteca. E’ stata lei a renderlo pubblico sul suo profilo Instagram con una storia

Tutti sono concordi nel dire che Michelle Hunziker sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito non è solo della sua professionalità, ma anche dell’indole carismatica e solare. Non a caso nella seconda edizione di Michele Impossible ha superato se stessa mettendosi alla prova con i vari ospiti delle serate.

Qualcuno sostiene che possa essere la degna erede di Maria De Filippi. Sicuramente un onore per lei che partendo dal nulla è diventata uno dei pilastri fondamentali della Mediaset. D’altronde Piersilvio Berlusconi ha confermato la sua presenza nel piccolo schermo durante la presentazione dei palinsesti per i prossimi anni.

Per quanto riguarda la vita privata, i fan sanno che è convolata a nozze con Eros Ramazzotti dal 1995 al 2002 e dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti. Nonostante si siano lasciati, sono rimasti in buoni rapporti. Poi successivamente si è sposata con Tomaso Trussardi che ha reso padre di Sole e Celeste. Purtroppo qualche anno fa si sono detti addio.

Lei l’estate scorsa ha fatto impazzire il gossip con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. I due hanno trascorso piacevoli momenti in barca nelle splendide acque della Sardegna, ma poi lei ha fatto un passo indietro e da allora non è stata più vista con nessuno. Tuttavia in queste sere ha fatto breccia nel cuore di un altro.

Michelle Hunziker spiazza tutti

Da quando è nato il nipote Cesare, la Hunziker ha occhi solo per lui. Infatti i video realizzati nel ruolo di nonna fanno impazzire i fan. Non c’è da stupirsi, quindi, se non ci sia qualcuno nella sua quotidianità.

Eppure c’è chi sostiene che qualcosa stia bollendo in pentola e non ne vuole ancora parlare. Proprio lei ha lasciato intendere ciò in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Stavolta potrebbero esserci delle novità sulla vita sentimentale? Ecco come stanno le cose.

“Adesso posso dirlo”

“Adesso posso dirlo: ieri sera ho fatto proprio colpo”, ecco cosa ha scritto Michelle Hunziker nella didascalia della Instagram story. E’ in compagnia di un simpatico signore che si esibisce in una danza scatenata tale da stupirla. E’ stata al gioco, confermando come sempre la sua bella personalità.

La conduttrice ha indossato un jeans aderente, un top nero e ha raccolto i capelli con un codino. Look e make-up semplici, ma allo stesso tempo impeccabili. Sicuramente avrà conquistato altri, però il signore in questione ha avuto più coraggio nel proporsi.