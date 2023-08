Leni Klum, perché Briatore non le ha dato il suo cognome: il reale motivo del non riconoscimento

Non tutti sanno che Flavio Briatore ha una splendida figlia, Leni Klum. La domanda è: perché non ha il cognome del padre? Andiamo a scoprire il motivo

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo italiano. Nato a Verzuolo il 12 aprile 1950, è stato un team manager della Formula 1, con la scuderia Renault. Inoltre è a capo di alcune strutture di lusso, come il Twiga a Monte Carlo e Londra.

Per quanto riguarda la vita privata dal 1983 al 1987 è stato sposato con la modella Marcy Schlobohm, poi dal 1998 al 2003 è convolato a nozze con Naomi Campbell. Per poco tempo è stato legato alla modella tedesca Heidi Klum che lo ha reso padre di una splendida bambina. Oggi è una giovane donna affermata nel settore della moda.

Nel 2008 ha pronunciato il sì con Elisabetta Gregoraci e dal loro rapporto è nato Nathan Falco. Purtroppo nel 2017 si sono separati e lei ora è felice accanto a Giulio Fratini.

Helen Boshoven Klum, ovvero Leni, è nata nel 2004 e molti la conoscono per lo spot pubblicitario di Intimissimi con la madre. Ma perché non ha il cognome del padre? La risposta è stata data proprio da Briatore.

Leni Klum non ha il cognome del padre

Essendo un personaggio pubblico di spessore, Briatore tende ad aggiornare continuamente i profili social. In questo modo ha un rapporto costante con chi lo segue fin dai suoi primi esordi. Sul profilo Instagram Briatore, per esempio, pubblica spesso delle foto in compagnia sia di Leni che di Nathan Falco, dimostrando così di avere un bel rapporto con entrambi.

In qualche occasione era presente anche Elisabetta Gregoraci, con la quale pare non esserci aria tesa osservando gli scatti di famiglia. Qualcuno ha chiesto il motivo del cognome diverso. Ecco la risposta data dall’imprenditore durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche anno fa.

“E’ nata quando ci eravamo lasciati”

“Ho una figlia avuta da Heidi Klum, ma ora è la figlia di suo marito Seal. Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. E’ nata quando ci eravamo lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile”.

Infine: “Poi Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta. E’ difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. E so che non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia. Leni sa che sono il suo papà naturale”. Da non dimenticare che quando era nata Briatore non l’aveva riconosciuta.