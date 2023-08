Barbara D’Urso non si arrende: “Ci vediamo presto” | Progettata perfida vendetta

Barbara D”Urso, la splendida conduttrice campana non si arrende. ” Ci vediamo presto”, l’annuncio che scalda i cuori dei fan.

Bella, bellissima, sensuale e con una fisicità spettacolare oltre che un’immensa professionista, così si potrebbe di certo descrivere Barbara D’Urso. Conduttrice, attrice e scrittrice, non è di certo una donna che ama starsene con le mani in mano. Da tantissimi anni è un volto televisivo molto amato dagli italiani che la seguono con affetto e vivo interesse pure sui Social.

Qui, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, è molto attiva sia per quanto concerne il caricamento di Stories che la condivisione di post. Ora ci sta allietando con tanti scatti ma per la verità anche numerosi video delle sue vacanze trascorse per lo più al mare che lei ama immensamente.

Adesso si trova in Basilicata insieme ai suoi più cari amici sia per svago che per lavoro. Pur possedendo un fisico da urlo, Carmelita ha ammesso più volte di essere un’amante della buona tavola e di non sapere dire di no di tanto in tanto ai peccati di gola, come qualche fette di torta fatta in casa al mattino per colazione.

Barbara D’Urso ora è radiosa

Tuttavia, essendo lei una super sportiva, brucia tutto con un po’ di palestra, tanto ballo, che è un’altra sua immensa passione insieme al teatro, e con rilassanti passeggiate in mezzo al verde in compagnia anche dei suoi amici di pelo. Ora appare felice e radiosa, dopo che l’annuncio della sua uscita di scena da Pomeriggio Cinque, avvenuto tramite un comunicato da parte delle Reti Mediaset, l’aveva sconvolta.

Lei tra l’altro, pochissime settimane prima, in diretta e nel corso dell’ultima puntata di stagione aveva dato l’appuntamento ai suoi telespettatori a settembre con il suo storico rotocalco. Così non sarà visto che al suo posto ci sarà Myrta Merlino. E ora la divina Carmelita ha dato un annuncio meraviglioso, parlando di un suo ritorno, decisamente imminente.

” Tornerò presto”, il lieto annuncio che scalda i cuori

Lo ha fatto durante una sua recente intervista rilasciata per Tgr Basilicata. ” Le casalinghe esistono eccome e a quelle lucane prometto che tornerò presto ma non dico dove”, ha dichiarato la conduttrice campana suscitando immensa gioia ma anche tantissima curiosità nei cuori dei suoi estimatori. Difatti ora hanno iniziato a chiedersi su quale Rete e in quale programma loro potranno rivederla in TV.

Con Mediaset lei ha un contratto in essere che scadrà a fine dicembre 2023 e sia la Rai che La 7 hanno fatto sapere che non hanno avuto contatti lavorativi con lei. Rimangono dunque Sky e Discovery. Anche se, come sussurrano alcuni sul Web, può anche essere che Pier Silvio abbia pensato a una nuova trasmissione per lei che è sempre tanto amata dal grande pubblico.