Isobel e Cricca, dopo Amici si sono lasciati: la foto spazza via ogni dubbio

Sembra che Cricca e Isobel Kinnear abbiano deciso di mettere in chiaro le cose, dando la conferma tanto voluta dai fan. Ecco degli scatti del post di Instagram che non lasciano più alcun dubbio.

Isobel e Cricca si sono conosciuti grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Lui è subito entrato nella scuola aggiudicandosi un banco per volontà della maestra Lorella Cuccarini. Lei, invece, ha atteso qualche mese prima di mettersi alla prova per avere la possibilità di imparare bene la lingua italiana. D’altronde a 19 anni dall’Australia è volata in Italia per sfondare nel mondo della danza.

Durante una puntata della domenica Rudy Zerbi lo ha eliminato, ma la volta successiva è rientrato nella scuola in seguito alla vicenda del Capodanno Gate. In pratica ha sfidato la cantante che gli aveva sottratto il banco, poiché anche lei aveva sostenuto alcuni ragazzi del gruppo la notte del 31 dicembre.

Isobel, invece, ha fatto un percorso esemplare. Alessandra Celentano ha voluto lavorare con lei perché considerata una ballerina professionista a tutti gli effetti. Come se non bastasse nella finale ha sia cantato che recitato mostrando di avere altre doti artistiche. Non avrà portato la coppa della vittoria a casa, ma in compenso ha ottenuto tanti contratti con compagnie di balli nazionali e internazionali.

Cricca aveva palesato all’interno della scuola il suo interesse per la giovane, ma non era mai stato corrisposto. Adesso pare che le cose siano cambiate e la conferma è arrivata tramite i social. Il post condiviso da entrambi non lascia più alcun dubbio.

Come stanno realmente le cose tra Cricca e Isobel?

Molti ricorderanno la cena che la produzione ha organizzato per gli allievi rimasti in gara nella fase del Serale. Cricca a un certo punto ha dedicato la canzone Just the way you are di Bruno Mars a Isobel guardandola negli occhi. Lei, palesemente imbarazzata, si era alzata per ballare con gli altri.

In quell’occasione i telespettatori avevano intuito che gli avesse dato in modo velato un due di picche. Eppure lui non ha gettato la spugna riuscendo così a ribaltare la situazione. Qualcuno aveva già capito che qualcosa stesse bollendo in pentola al concerto di Amici, ma ora tutto è più chiaro.

La nuova coppia fa impazzire il web

I due giovani talenti sono una coppia e lo hanno ufficializzato con dei romantici scatti pubblicati da qualche ora sui social. Sorridenti e felici, hanno ricevuto tantissimi like e commenti con auguri e complimenti.

Anche Mattia Zenzola ha lasciato un commento sostenendo di aver sempre creduto nel loro amore. Qualcuno ricorderà la dichiarazione d’amore (si trattava di uno scherzo) a di Mattia a Isobel. Quest’ultima non sapeva cosa risponde. Probabilmente nel suo cuore già c’era l’attuale fidanzato.