Manila Nazzaro non si nasconde più e rivela tutto con il cuore in mano: chissà la reazione di Lorenzo

Dopo l’addio a Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro si è lasciata in una dolce dedica che non è passata inosservata sui social. Andiamo a scoprire ogni minimo dettaglio

Manila Nazzaro è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua professionalità e bellezza. Non a caso ha vinto una precedente edizione del concorso Miss Italia e da allora ha scalato la vetta del successo.

Si è messa in gioco a Temptation Island Vip con l’ex fidanzato Lorenzo Amoruso per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Durante la permanenza dei villaggi si sono lasciati andare in lunghi sfoghi senza mai oltrepassare il limite con i tentatori. Infatti al falò di confronto tutto è andato a buon fine e sono tornati a casa più uniti di prima.

Poi è stata la volta del Grande Fratello Vip dove ha partecipato da sola, ma nonostante tutto Lorenzo Amoruso l’ha sostenuta dall’esterno dall’inizio alla fine. In questo modo si è fatta conoscere ulteriormente dagli italiani mostrando la sua vera personalità.

Adesso tante cose sono cambiate per l’ex Miss Italia, dato che si è mostrata in pubblico con la nuova fiamma. Molti sono concordi nel dire che l’uomo in questione sia dotato di grande fascino. Da qualche ora la Nazzaro gli ha dedicato un dolce messaggio e non sono mancate le polemiche sul web.

Manila Nazzaro non si nasconde più

La love story con Lorenzo Amoruso è finita da tempo, in quanto lei ne ha parlato a Verissimo a Silvia Toffanin: “Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio”.

Lui ha replicato: “Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora sembra che non ci sia modo di spostarla da quella posizione. Devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”. Adesso pare che non ci sia più possibilità di ritorno. Ecco il motivo.

“Il mio primo pensiero sempre. Ti amo!”

Manila ora è felice accanto a Stefano Oradei. Osservando i loro rispettivi profili social è chiaro che da mesi stanno trascorrendo la quotidianità con amici e familiari. “Se il primo pensiero che la mattina mi sveglia. L’ultimo desiderio che la notte mi culla”, la dedica di lei è molto toccante.

Lui ha risposto, come del resto gli utenti social e molti hanno riferito che esternazioni simili sono eccessive. Del resto stanno insieme da poco tempo. Come se non bastasse c’è chi insinua che lei abbia preso in giro l’ex fidanzato che al momento non ha replicato.