Aurora Ramazzotti, non fa vedere il viso del figlio ma svela finalmente qualcosa: è boom di commenti

Aurora Ramazzotti, la giovane mamma pubblica una foto del suo bimbo. Il viso è nascosto ma svela comunque qualcosa. E scatta l’immediato book di commenti e di like.

Sta trascorrendo la sua prima estate in assoluto da mamma, anche pure assai giovane, la splendida Aurora Ramazzotti. Lei non si vuole perdere nemmeno un istante di vita del suo bellissimo bimbo che ha deciso di chiamare Cesare. Lo ha partorito nella stessa rinomata clinica Svizzera, dove anni e anni fa l’ha messa al mondo la sua meravigliosa e celebre madre.

Stiamo chiaramente parlando di Michelle Hunziker che è letteralmente pazza del suo nipotino. Non per nulla in Rete circolano molte foto e svariati video che la vedono commuoversi in sua presenza. Anche nonno Eros cerca di ritagliarsi del tempo per stare con lui anche se ora è super impegnato con il suo tour.

Chi è profondamente innamorato del bimbo è papà Goffredo, storico compagno di Aury. Lui tra l’altro è stato tra i primi a essere fotografato insieme al suo cucciolo appena nato. Lo scatto ha ovviamente fatto in men che non si dica il giro del Web, intenerendo immensamente i fan della coppia che oggi è sempre più unita, complice e innamorata che mai.

Aurora Ramazzotti, non rivela il volto del figlio ma altro sì

Per loro, quando la ragazza era ancora in dolce attesa, si era parlato di nozze. Tuttavia si era trattato solo di rumors, sebbene assai potenti, che erano nati soprattutto quando si era notato al suo dito, in occasione di Natale 2022, un nuovo anello. Lei ha fatto sapere che non sono nell’aria i fiori di arancio, sebbene non ha escluso il fatto che prima o poi le nozze ci saranno.

Nel frattempo si gode a pieni polmoni, come è anche gusto che sia, il suo nuovo stato di mamma. Ha mostrato nuovamente il suo Cesare ai suoi estimatori sui Social, avendo la premura, essendo lei una donna accorta, di non mostrare il viso. Nonostante ciò ha mostrato altro. E ciò le ha permesso di conquistarsi una pioggia di commenti immediata su di lei e sulla sua meravigliosa creatura.

Una bellissima e sensuale mamma

Parlando di Cesare, ha spifferato che pesa circa 8 kg, che mangia parecchio e che è un gran chiacchierone. Inoltre l’influencer, visibilmente commossa, ha pure confessato che il bimbo sta iniziando a spingere le gambette e fare i primi movimenti da solo. Nel parlare lo ha anche appoggiato al suo fianco, sostenendo che se lei lo ha così sporgente sia per far stare comodo il suo banano.

Tuttavia lei non è solo una super mamma, ma anche la compagna di Goffredo. Poco dopo si è mostrata con indosso un completino verde super aderente e con sguardo sensuale ha iniziato a lavargli la macchina mentre lui la guardava estasiato. Peccato che era solo un sogno e che la realtà fosse ben diversa con lui che era impegnato al lavaggio con aria decisamente annoiata e stanca.