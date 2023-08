Loretta Goggi, dente avvelenato contro Pier Silvio: quel che ha detto lo farà reagire malissimo

Loretta Goggi e quella frecciata avvelenata contro Pier Silvio Berlusconi, non farà per niente piacere al figlio del Cavaliere. Sicuramente, le sue parole lo faranno reagire malissimo, non si sa come finirà tra i due.

Dente avvelenato di Loretta Goggi contro Pier Silvio Berlusconi. Sicuramente le sue parole lo faranno reagire malissimo, non si sa cosa succederà tra i due e soprattutto come risponderà lo stesso Pier Silvio contro Loretta. Avrà rispetto per la sua età?

Sicuramente la competizione tra Rai e Mediaset ultimamente è ancora più accesa di quella passata, visti anche i continui cambiamenti dei vari palinsesti. Per quello probabilmente la Goggi non vede di buon occhio la nuova politica aziendale intrapresa da Berlusconi per quanto riguarda Mediaset. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Loretta Goggi contro Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi attualmente non riceve critiche soltanto da Loretta Goggi, ma anche dalla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, stiamo parlando di Cristina Plevani, la quale ha ammonito completamente l’ad di Mediaset. Prima di svelarvi cos’ha dichiarato la Goggi contro Pier Silvio, vi raccontiamo delle parole rilasciate dalla Plevani, in quanto il fulcro delle critiche è il medesimo.

Cristina a quanto pare è totalmente scontenta di queste nuove direttive imposte da Berlusconi junior: “A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello…”.

Lei preferisce di gran lunga Carlo Conti

Come dicevamo, Pier Silvio Berlusconi, non ha ricevuto soltanto le critiche della Plevani, ma anche da Loretta Goggi, la quale si mostra con il dente avvelenato nei suoi confronti, per quanto riguarda le nuove disposizioni per il Grande Fratello. Sicuramente quel che ha detto non lo farà reagire molto bene, in quanto la famosa conduttrice è tornata sul discorso del trash, che tanto è stato discusso in questi ultimi mesi: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima?…E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

Infine ha dichiarato di essere felice di lavorare insieme a Carlo Conti, per quanto riguarda il programma Tale e Quale Show: “Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica…Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico…”.

La stoccata della Goggi, contro Berlusconi e tutta la sua gestione per quanto riguarda i nuovi programmi Mediaset, sicuramente è stata recepita forte e chiaro.