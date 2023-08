Luca Argentero, con chi ha “un’altra storia d’amore”: la moglie reagisce così

L’amatissimo attore Luca Argentero ha gridato al mondo la sua storia d’amore e non è quella che vive quotidianamente con Cristina Marino. Ecco la reazione di quest’ultima

Luca Argentero è uno degli attori più amati degli ultimi anni dagli italiani e il merito è senza dubbio della sua professionalità degna di tutto rispetto. Nato a Torino il 12 aprile 1978, dopo essersi laureato in Economia e Commercio si è presentato ai provini del Grande Fratello nel 2003. Ha ottenuto il terzo posto e, una volta spente le telecamere, si è rimboccato le maniche per costruire una carriera artistica.

Nel 2005 ha esordito nella serie Carabinieri e nelle sale del cinema nel film A casa nostra. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto altri impegni lavorativi per il grande schermo: Saturno contro, Lezioni di cioccolato, Solo un padre, Diverso da chi?, Il grande sogno e tanti altri ancora.

Nel 2010 si è cimentato nella recitazione teatrale in Shakespeare in Love e l’anno successivo ha condotto Le iene con Enrico Brignano. Poi Maria De Filippi l’ha voluto come giudice nel Serale di Amici con Sabrina Ferilli e Gabry Ponte nelle edizioni 2013 e 2014. Nel 2020 ha spopolato alla grande con Doc – Nelle tue mani su Rai 1.

Per quanto riguarda la vita privata Il 5 giugno 2021 è convolato a nozze con Cristina Marino che lo ha reso padre di Nina Speranza e Noè Roberto. I due coniugi sono innamoratissimi, anche se di recente l’attore ha fatto una dichiarazione toccante a un’altra persona. Come ha reagito la moglie? Andiamo a scoprirlo.

La reazione della moglie di Luca Argentero

Luca Argentero è stato unito in matrimonio con Myriam Catania dal 2009 al 2016. Anche se si sono detti addio, sono rimasti in buoni rapporti.

Nel 2015 ha conosciuto l’attuale moglie sul set del film Vacanze ai Caraibi e con il tempo hanno capito di provare l’uno per l’altra un qualcosa di profondo e così si sono sposati a Città della Pieve dopo la nascita del primogenito. La donna di recente è intervenuta in seguito a un gesto di lui.

“Mi scoppia il cuore d’amore”

Cristina Marino ha lasciato un commento al post pubblicato da Luca Argentero che abbraccia teneramente il piccolo di casa. “Un’altra storia d’amore”, ecco le parole toccanti riportate nella didascalia della bellissima foto in bianco e nero. Padre e figlia sono in spiaggia, chiaro segno che le vacanze non sono ancora terminate.

E’ ben risaputo che l’amore che ha per la famiglia e non esita a condividerlo sui social. Like e commenti non mancano mai. Del resto è impossibile restare indifferenti davanti a certe immagini.