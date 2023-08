Uomini e Donne, spunta un nome per la posizione di opinionista: È un personaggio famoso | Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne, spunta ora un nome che ha del clamoroso per quanto concerne una nuova opinionista. Una vera vip.

Manca davvero poco, anzi, pochissimo, al fischio d’inizio della nuova e assai attesa stagione del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV in generale. Difatti la prima puntata andrà in onda lunedì 11 settembre 2023. Chiaramente tantissima è la curiosità che vige intorno ai nomi dei nuovi tronisti.

In ogni caso nelle ultime ore sul Web c’è un gran fermento anche per quanto concerne la questione, decisamente curiosa e spinosa, degli opinionisti. Se fino a poche settimane fa si continuava a sussurrare che con molta probabilità la mitica Tina Cipollari non sarebbe più stata presente alla Corte di Maria De Filippi, poi ci ha pensato la stessa vamp a smentire la cosa.

Inoltre ha pure promesso che sarà più agguerrita che mai. Confermatissimi pure l’amatissimo Gianni Sperti oltre che la raffinata e assai discreta Tinì. E ora si mormora che a loro si potrebbe aggiungere un quarto nome. Se per la verità è già da tempo che l’idea di un allargamento in tale direzione era nell’aria, ora il fatto sta prendendo caratteristiche sempre più chiare e nitide.

Uomini e Donne, spunta il nome di una nuova opinionista

La certezza matematica ancora non c’è ma a quanto pare si è vicini alla verità. Del resto è stata la diretta interessata, che è un volto televisivo molto amato, oltre che una donna bellissima e dotata di una fisicità spettacolare, a far intendere che ci sono in ballo importanti novità per lei e che le scopriremo presto proprio a Uomini e Donne.

Tra l’altro se lei oggi è famosa è proprio grazie a questa trasmissione dove per tantissimo tempo ne è stata una delle più grandi protagoniste. Ha trovato di recente l’amore, ma quello vero e con la A maiuscola, nella fattezze di un giovane uomo con il quale ha trascorso un’estate meravigliosa in giro per l’Italia e per il mondo. Ultimo indizio, è una storica dama. Avete capito chi è?

Ida Platano ha promesso grandi novità

Sì, stiamo parlando della splendida Ida Platano che di recente ha pure incontrato la sua grande amica Gemma Galgani. L’hair stylist, ormai bresciana di adozione, è tornata da poco alla base dopo un’intensa estate. Sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, appare più affascinante e in forma che mai.

Ed è proprio qui che ha promesso grandi sorprese delle quali ci potrà parlare liberamente a partire dal 24 agosto 2023 che guarda caso è il primo giorno fissato per le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Ora i suoi fan incrociano le dita e non vedono l’ora di ricevere l’annuncio ufficiale da parte della loro beniamina.