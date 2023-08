Riccardo Scamarcio, dal successo alle accuse pesantissime: “Non mi ha mai ringraziato”

Riccardo Scamarcio ha ricevuto una critica da un personaggio pubblico altrettanto famoso. Tutto ha avuto inizio da una confessione inaspettata dell’attore

Riccardo Scamarcio è uno degli attori più richiesti del momento non solo nel mondo dello spettacolo italiano, ma anche internazionale. Nato a Trani il 13 novembre 1979, una volta diplomato in Ragioneria si è dedicato alla recitazione. Il suo esordio è avvenuto nel 2001 con Ama il tuo nemico 2 e Compagni di scuola.

Il primo film con ruolo principale è stato Prova a volare nel 2003 e l’anno successivo il vero successo è arrivato nel ruolo di Step di Tre Metri Sopra il Cielo (storia tratta dal romanzo di Federico Moccia) che lo ha reso l’idolo delle donne di tutte le età.

Nel 2007 è stato contattato di nuovo per indossare i panni del tenebroso Step in Ho voglia di te. Dopo 10 anni ha avuto la possibilità di lavorare con attori di fama internazionale. In John Wick – Capitolo 2 ha recitato con Keanu Reeves, Ruby Rose e Common.

Tutti sono concordi nel dire che nel corso degli anni sia migliorato fino a raggiungere l’ambiente hollywoodiano. Tuttavia qualcuno ha avuto da ridire quando l’attore ha dichiarato di essersi pentito di aver accettato delle proposte di lavoro in passato. Chi gli ha dato questa possibilità ha replicato.

Accuse pesanti per Riccardo Scamarcio

Le fan ricordano senza dubbio Step, il ragazzo tenebroso dal cuore impenetrabile, e della love story con Babi (Katy Louise Saunders). Entrambi provenienti da famiglie per bene, lui scappa di casa a causa del divorzio dei genitori e conduce una vita turbolenta.

L’incontro con Babi lo aiuterà a mettere da parte gli eccessi per vivere intensamente la relazione. Purtroppo le loro strade si dividono: lei convolerà a nozze con un altro mentre lui si innamorerà di Ginevra (Laura Chiatti). Il personaggio lo ha reso famoso, eppure non si è mai dichiarato entusiasta. Inevitabili sono state delle accuse da parte di terzi.

“Mai dimenticare da dove è nato il successo”

Tutto ha avuto inizio quando Scamarcio ha espresso un parere negativo sui film da lui definiti adolescenziali. Ha rincarato la dose dicendo che se tornasse indietro non accetterebbe il ruolo di Step. Un’esternazione che allo scrittore non è per niente piaciuta, di conseguenza è intervenuto.

“Riccardo Scamarcio? Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step. Mai dimenticare da dove nasce il successo”, ecco cosa ha riferito Federico Moccia in seguito alla dichiarazione dell’attore.