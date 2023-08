Grande Fratello, spuntano i primi nomi e le prime cattiverie: Signorini disperato

Alfonso Signorini è disperato, spuntano i primi nomi sulla prossima edizione del Grande Fratello e le cattiverie nei suoi confronti e sullo show, non tardano ad arrivare. Sicuramente per lui non saranno momenti facili.

Questa nuova edizione del Grande Fratello ha dato un gran scossone all’opinion pubblica. Dietro la sua programmazione c’è molta tensione, in quanto le regole sono cambiate e non tutti hanno gradito questi stravolgimenti. Per questo, Alfonso Signorini è disperato, le critiche e le cattiverie verso di lui e verso lo show non sono tardate ad arrivare.

Inoltre, stanno iniziando ad emergere i primi nomi dei possibili partecipanti e il web è in fermento. Tra l’altro, lo stesso Signorini, ha comunicato via social, chi sarà il primo partecipante ufficiale della categoria dei vip del prossimo GF. Tenetevi forte, perché questa è una notizia bomba.

La disperazione di Alfonso Signorini

Prima di procedere, analizziamo tutti i dettagli certi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Dunque, sappiamo che Alfonso Signorini sarà il conduttore, Cesara Buonamici approderà in veste di opinionista e Rebecca Staffelli prenderà il posto di Giulia Salemi per quanto riguarda il dibattito dei commenti online, rilasciati dai telespettatori. Il reality avrà inizio l’11 settembre, quindi mancano ancora diversi giorni, in cui tutto può ancora succedere in realtà.

Parlando di rumors invece, per il momento sono diversi i nomi che sono “saltati” fuori e che potrebbero essere inseriti nel gruppo dei vip del reality. Tra i tanti abbiamo trovato, Alvaro Vitali, Claudia Koll, Giampiero Mughini, Fiordaliso, Ciro Petrone, Samira Lui, Donatella Rettore e altri ancora. Per il momento però, c’è stata l’ufficialità di un solo nome, che vi sveleremo a breve, per tutti gli altri, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Il reality delle…olimpiadi

Per Alfonso Signorini non si sta mettendo proprio bene, il direttore del settimanale Chi è disperato, in quanto dopo che i primi nomi dei possibili partecipanti sono venuti “a galla”, ha ricevuto anche le prime cattiverie. La steccata più pesante, Signorini l’ha sicuramente ricevuta dalla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, stiamo parlando di Cristina Plevani, la quale ha sputato frecciate al veleno su di lui e sullo show:

“A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa…Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. Non ci sono più le regole della prima edizione…”. Per quanto riguarda Alfonso Signorini invece: “Come presentatore a me Signorini non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l’impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri…”.

A prescindere da queste critiche con cui i telespettatori possono o meno condividere, sono in molti che non vedono l’ora che il Grande Fratello inizi di nuovo. A tal proposito, come comunicato dallo stesso Signorini, vogliamo annunciarvi che il primo partecipante ufficiale di questa edizione del “Big Brother”, sarà Alex Schwazer. L’atleta ha accettato solo perché Signorini and company gli hanno promesso che potrà comunque continuare ad allenarsi per le prossime olimpiadi, anche all’interno della Casa.