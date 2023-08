Tommaso Zorzi, beccato in compagnia di lei: vacanza a ritmo di danza | La conoscete tutti

Tommaso Zorzi non è più solo da qualche ora. Finalmente si sta godendo le vacanze in compagnia di una persona davvero speciale. Si tratta di una nuova fiamma? Andiamo subito a scoprirlo

Nato a Milano il 2 aprile 1995, Tommaso Zorzi si è fatto conoscere parlando di moda con un app social nota come FashTime. Poi ha esordito nel piccolo schermo nel programma Riccanza su MTV. La popolarità ottenuta gli ha permesso di mettersi in gioco a Pechino Express come concorrente, dopodiché come conduttore del pre-show de La Pupa e il Secchione.

Il vero successo è arrivato con il Grande Fratello Vip 5 che gli ha permesso di portare a casa la vittoria con circa 100 mila euro di montepremi che non ha intascato per darlo in beneficenza. Questo gesto non ha fatto altro che raccogliere ulteriori consensi tali da spingere gli alti vertici della Mediaset di investire su di lui.

Infatti nel 2021 è stato opinionista de L’Isola dei Famosi con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e ospite fisso del Maurizio Costanzo Show. Dal 2022 è presente su Real Time in Questa è casa mia e su Discovery+ con Tailor Made – Chi ha la stoffa?. Ciò dimostra che è riuscito a cogliere le varie opportunità professionali proposte nel corso degli ultimi anni.

Prima di tornare a lavoro Tommaso si sta godendo le meritate vacanza a Stromboli, la bellissima isola meta turistica prediletta della massa. Non è più solo, dato che qualcuno l’ha raggiunto. Non si tratta di una persona qualunque, ma di una davvero speciale. Infatti non può competere con nessuno.

Vacanza indimenticabile per Tommaso Zorzi

Per quanto riguarda la vita sentimentale Tommaso è stato fidanzato con Marco Ferrero, vale a dire Iconize, fino al 2018. Poi ha incontrato il designer milanese Armando Condemi, con il quale ha avuto una relazione di pochi mesi. Nella casa del Gf Vip si era innamorato di Francesco Oppini, ma non è stato corrisposto e ora sono amici.

Infine l’ultima love story che ha fatto impazzire i social è stata quella con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Adesso pare che sia single, in quanto è volato da solo a Stromboli. Eppure qualcuno ha deciso di raggiungerlo rendendo le sue giornate decisamente più belle. Lei è una donna e non è l’amica Aurora Ramazzotti.

“Con te che sei la mia passione”

Tommaso ha accolto a braccia aperte Armanda Frassinetti, ovvero la madre. E’ stato lui a condividere un bellissimo scatto sui social e in poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi.

Insieme si sono lasciati andare in un ballo sulle note di una canzone di Rita Pavone. Osservando la madre si può capire da chi l’influencer ha ereditato la sua travolgente personalità.