Marco Liorni, tutti sapete chi è la seconda moglie ma nessuno conosce la prima: che schianto mozzafiato

Di Marco Liorni, i fan conoscono la sua seconda moglie, ma in pochi sanno che prima di lei, il conduttore era sposato con un’altra donna. Anche lei era uno schianto mozzafiato. Liorni è sempre stato molto riservato, eppure possiamo definirlo una sorta di playboy.

Quando si parla di Marco Liorni, si pensa subito alla sua famiglia, ma se in molti conoscono la sua seconda moglie, in pochi conoscono la sua prima consorte. La donna è anch’essa uno schianto mozzafiato, diciamo che il conduttore ha sempre avuto “buon gusto”.

Marco Liorni cerca di mantenere la sua vita privata sempre molto riservata in quanto non vuole assolutamente che la sua popolarità, rovini la sua magica atmosfera casalinga. Ha una bellissima moglie e due altrettanto belle figlie, eppure non tutti sanno che Liorni è stato già sposato.

Ecco chi è la prima moglie di Marco Liorni

Marco Liorni è il noto conduttore, famoso tra le tante sue mansioni per essere stato il primo inviato all’interno della Casa del Grande Fratello. Oltre alla sua carriera lavorativa, sappiamo che Marco è sposato dal 2014 con Giovanna Astolfi, con la quale ha avuto due figlie, Emma e Viola. Della donna si sa poco e niente, in quanto Liorni è sempre stato molto schivo per quanto riguarda la sua vita privata.

Sappiamo che Giovanna lavora nel mondo del giornalismo e che il loro primo incontro è avvenuto in modo “violento”. Infatti Liorni, ha quasi investito quella che sarebbe diventata la sua futura moglie: “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Certo, ho notato subito che era carina”.

Nonostante inizialmente Marco fosse restio a risposarsi, dopo la pandemia, è stato “illuminato”: “In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia…io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti…”.

La mamma del suo primogenito

Conoscete sicuramente la seconda moglie di Marco Liorni, ma in quanti conoscono la sua prima sposa? Da quello che abbiamo captato dalle parole del conduttore, anche lei era uno schianto mozzafiato come la sua seconda moglie. Purtroppo, come molti sapranno, il conduttore è molto geloso della sua privacy, se ogni tanto ha svelato qualche dettaglio in più su Giovanna Astolfi e sulle sue bambine, sulla sua prima moglie ha mantenuto il più totale riserbo.

Sappiamo solo che si chiama Cristina e che dal loro amore è nato il suo primogenito, Niccolò, con il quale per anni non hanno avuto proprio degli ottimi rapporti. Di recente Liorni ha confessato di aver ripreso il legame con suo figlio, con il quale parla molto di sovente. Non si hanno ulteriori notizie sul matrimonio passato di Marco, purtroppo non è stato possibile neanche recuperare una foto di questa misteriosa Cristina.