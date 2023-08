Giacomo Urtis non si nasconde più: chi è l’uomo tanto amato (lo conoscete tutti)

Finalmente Giacomo Urtis è uscito allo scoperto con la sua fiamma. Tutti conoscete colui che ha conquistato il suo cuore con un gesto inaspettato

Giacomo Urtis è noto per essere il chirurgo prediletto dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari, si è poi specializzato in Dermatologia. Poi a Milano ha conseguito un Master in Chirurgia estetica.

Nel tempo ha provato su se stesso le nuove tecniche proposte ai pazienti fino a stravolgere la sua immagine: ha rimodellato il sedere, eliminata la massa grassa, scolpito l’addome, messo in risalto gli zigomi. Da non dimenticare i look che alterna di continuo.

Adesso ha capelli lunghi e biondi, In passato, quando era su un letto d’ospedale, qualcuno l’ha confuso con Loredana Lecciso. Ha smentito l’ipotesi di volere cambiare sesso.

Per quanto riguarda la vita privata ha sempre dichiarato di essere single, nonostante alcune frequentazioni con volti famosi del piccolo schermo. Ora, però, è uscito allo scoperto con l’amato lasciando a bocca aperta tutti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’amato di Giacomo Urtis è famosissimo

“Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vedessi vestito da donna, fidati! La prima volta l’ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza…Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis?…Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo”, ecco cosa ha riferito costui durante una delle sue innumerevoli interviste.

Lui non è altro che Fabrizio Corona. Nello studio di Belve Urtis si è aperto con Francesca Fagnani in merito alla loro situazione sentimentale: “Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato un rapporto d’amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell’intimità”. Di recente a Dagospia si è sbilanciato riportando una notizia del tutto inaspettata.

“Spero che lui non lo faccia per business”

Urtis ha condiviso un video in cui sfreccia sulla moto con Corona che urla “amore mio”. Poi è arrivata la bomba: “Mi ha chiesto di sposarlo. Sono innamorato e spero non lo faccia per business”. Gli italiani sono letteralmente basiti da quanto hanno appreso.

Eppure Corona è fidanzato con Sara Barbieri, la quale non ha ancora replicato alla notizia del matrimonio e del loro legame speciale. Splendida 22enne, convivono da 1 anno con il figlio di lui Carlos. Di lei l’uomo ha solo espresso belle parole: “Non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate”. Sicuramente la faccenda non finirà nel dimenticatoio.