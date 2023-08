Noemi Bocchi e Totti, quant’è costata la vacanza super lusso in Africa: cifra da capogiro

Nuovo e potentissimo chiacchiericcio sulla coppia Bocchi- Totti. Sapete quanto è costata la loro vacanza in Africa? Un cifra pazzesca.

Non smettono mai di far parlare di se il Pupone e la sua bellissima Noemi Bocchi. La coppia, che sta insieme ormai da più di un anno, è sempre più unita, innamorata e complice. I due non si nascondono più e non sono poche le foto e i video che appaiono sui Social dove i loro fan li vedono in splendida forma.

Tra l’altro l’ex capitano della Roma è felicissimo nel vedere che la sua nuova lei vada molto d’accordo con i suoi tre adorati figli che sono la luce dei suoi occhi. Stiamo chiaramente parlando di Christian, Chanel e della piccola Isabel. In ogni caso non è comunque un periodo al top per lui per via delle continue diatribe in tribunale con la sua ormai ex moglie, ovvero la divina Ilary Blasi.

Anche lei ha ritrovato l’amore e lo ha fatto nelle fattezze dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller con il quale sta trascorrendo un’estate piena di passione e di infinita dolcezza. Dopo una meravigliosa vacanza in Brasile hanno trascorso dei giorni magici in montagna, a Cortina. Francesco invece ha optato, dopo l’America, per l’Africa.

Noemi Bocchi e Francesco Totti e la loro vacanza in Africa

Se durante il primo viaggio citato ha portato con se la prole, nel secondo si è dedicato solo alla sua Noemi che è sempre più bella. Si è trattato dunque di una vacanza super romantica e ricca di ogni confort. Diciamo pure che la coppia non si è fatta mancare nulla. E difatti le spese sostenute sono state a dir poco da urlo.

Tuttavia non poteva essere altrimenti visto che i due innamorati hanno trascorso momenti lieti in un resort da Mille e Una Notte dotato di spa, sauna, palestra, piscina riscaldata, bar e area lounge. E tutto ciò era disponibile a tutte le ore. Inoltre a disposizione c’erano anche esperte di bellezza ed estetiste. Sapete dove hanno alloggiato esattamente i due e che cosa hanno speso? La cifra è pazzesca.

La cifra pazzesca del soggiorno

Francesco e Noemi sono stati ospiti del rinomato Mhondoro Safari Lodge & Villa, che è uno dei resort più esclusivi in assoluto della zona, a cinque stelle. Per la verità non è il top solo per le coppie e i single ma anche per le famiglie. Per dormire lì in una suite bisogna sborsare 800 euro a notte, mentre per le altre camere sui 400. Incluso nel prezzo ci sono tantissimi servizi come due safari al giorno.

Non lo sono però quelli attuati in veicoli scoperti o a piedi con una guida. Inoltre inclusi sono tutti i pasti, le bevande e la pulizia giornaliera della camera. Insomma, parliamo di un soggiorno decisamente chic e speciale che avrà di certo regalato momenti meravigliosi a Totti e alla sua compagna.