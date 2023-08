Temptation Island, una coppia trattata veramente male: dal successo al completo oblio

Una coppia di Temptation Island non è stata trattata nel migliore dei modi nelle ultime ore. Sul web non si sta parlando d’altro. Ecco di chi si tratta e cosa è successo

Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione del reality delle tentazioni era quella di Mirko e Perla. Durante la permanenza nei villaggi si sono avvicinati rispettivamente a Greta e Igor, coi quali tuttora stanno portando avanti una conoscenza.

Il ragazzo non solo ha fatto lo stesso tatuaggio con la tentatrice, ma ha anche conosciuto la famiglia dopo 1 mese. Per questo motivo in tanti l’hanno fortemente criticato sostenendo che è impensabile chiedere all’ex di sposarlo e dopo lasciare tutto alle spalle per un’altra.

Per quanto riguarda Francesca e Manuel ci sono state delle segnalazioni su un presunto riavvicinamento. Sono stati visti lo stesso giorno nello stesso posto e ciò ha alimentato le speranze in un loro ritorno. Per ora i diretti interessati non si sono espressi sulla faccenda.

In queste ore di un’altra coppia si sta discutendo sui social, ma non dell’ultima edizione. Il motivo? E’ stata trattata in un modo del tutto inaspettato. Ecco degli indizi per capire di chi si tratta.

Dopo Temptation Island finiti nel dimenticatoio

I due fidanzati hanno partecipato all’edizione del 2020. Hanno deciso di mettersi alla prova perché lei voleva il matrimonio, dopo sei anni di fidanzamento, mentre lui preferiva attendere. La tentatrice Benedetta è stata un pericolo per la love story. Non a caso la ragazza era sul punto di mollarlo, però poi sono andati via mano nella mano.

Lei ha successivamente partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip per farsi ulteriormente conoscere dal pubblico. Non ha portato a casa la vittoria, ma in compenso il fidanzato in diretta le ha fatto la proposta in ginocchio con tanto di anello. Ed ecco che sono diventati marito e moglie il 28 maggio 2022. La coppia in questione è quella composta da Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Ma cosa è successo ai due sposini? Non hanno ricevuto il trattamento che si sarebbero aspettati di avere.

La coppia intervistata al casello

In poche parole durante un servizio del TG1, inerente alla questione del traffico nel weekend di Ferragosto, il giornalista ha voluto intervistare delle persone che non ha esitato a fermare. Tra queste c’erano proprio Carlotta e Nello. E’ stata lei a prendere la parola, consapevole del fatto di non essere stata riconosciuta dall’inviato del telegiornale.

Il video in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e in tanti hanno dato un parere. Qualcuno si è soffermato sull’espressione facciale del ragazzo, come se fosse stupito del fatto di non essere stato riconosciuto. Del resto sono comparsi nel piccolo schermo qualche anno fa grazie ai dei reality seguitissimi.