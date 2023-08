Vanessa Incontrada senza parole: “E’ un orrore” | Tutti si uniscono alle sue parole

Vanessa Incontrada è in stato di shock, è letteralmente senza parole per quello che è successo, è un orrore. Si sono uniti tutti alle sue parole, in quanto tutti la pensano proprio come lei, il disgusto è condiviso.

Il disgusto di Vanessa Incontrada

Sicuramente Vanessa Incontrada starà cercando di dimenticare quell’orrore di cui a breve vi parleremo, grazie alla vacanza rilassante che si sta concedendo insieme alla sua famiglia ritrovata, in quanto la showgirl è tornata insieme al suo ex marito, dopo quella dolorosa pausa di riflessione intrapresa da entrambi.

La Incontrada, stanca di quei cattivi commenti che riceve di sovente, per via del cambiamento del suo aspetto fisico, ha deciso di battere i paparazzi sul tempo e di pubblicare lei stessa, la prima foto in costume da bagno. Come ricorderete, l’anno scorso quei scatti di lei in bikini sono stati amaramente criticati, per questo Vanessa con questo gesto, spera di evitare le critiche.

Con un costume due pezzi arancione, si è mostrata in tutto il suo splendore, completamente al naturale, mentre si gode la quiete del mare e del clima estivo. Vanessa è portatrice di body positivity da diversi anni, per cercare di contrastare il body shamming, per il quale ha perso il sorriso in più di un’occasione.

Una triste storia

Vanessa Incontrada è senza parole per l’ennesimo fatto di cronaca sconvolgente successo nei giorni scorsi. La showgirl esterna il suo disgusto con una storia social, nella quale menziona lo stupro di gruppo avvenuto ai danni di una 19enne, riportando le parole dei colpevoli. A tal proposito la conduttrice dichiara: “Non ci sono parole per descrivere questo orrore. Come un essere umano può arrivare a fare questo…”.

I follower si uniscono alle sue parole e anche sui social, il disprezzo per questi giovani è palese. Questo fa capire quanto la Società abbia perso in partenza con questi individui, in quanto mancano proprio di educazione e rispetto per le donne e se vogliamo verso un altro essere umano. In molti sostengono che meritiamo l’estinzione e forse tanto torto non ce l’hanno.