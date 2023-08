Paolo Bonolis, volto noto di Avanti un altro spiattella tutto: “Ecco chi è davvero dietro le quinte”

È una rivelazione sconvolgente quella rilasciata dal volto noto di Avanti un altro, il quale spiattella questa verità senza mezze misure. Ecco chi è veramente Paolo Bonolis dietro le quinte e nessuno riesce a crederci.

È una verità scioccante quella spiattellata senza “peli sulla lingua” dal volto noto di Avanti un altro. Ecco chi è veramente Paolo Bonolis e come appare dietro le quinte, sicuramente rimarrete tutti senza parole dopo che avrete letto questa dichiarazione.

Molte volte ci si fa un’opinione personale sui vip, anche se in realtà nessuno può dire di conoscerli veramente, visto che molte volte recitano una parte. Ecco perché questa rivelazione shock vi farà capire molte più cose sull’ex marito di Sonia Bruganelli.

Ecco chi è veramente Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, non è soltanto molto amato nel mondo dello spettacolo, essendo uno dei conduttori più seguiti di sempre in casa Mediaset, ma è anche un padre e nonno bis molto amorevole. Nonostante lui e Sonia Bruganelli abbiano messo fine al loro matrimonio, i due ex coniugi continuano a vivere praticamente insieme per il bene dei loro figli. Alla fine sono separati solo sulle carte, ma per quanto riguarda la loro unione, diciamo che si è trasformata da amorosa a platonica.

Da quello che si può vedere è solo questo ad essere cambiato, infatti Sonia e Paolo sono stati avvistati insieme anche in vacanza, i quali con tanta allegria, rendono piacevoli le ferie estive ai loro figli. Anche a livello lavorativo, continuano ad interagire come hanno sempre fatto. Per questo a molti spiace che i due si siano lasciati, visto il loro affiatamento.

Ad ogni modo, probabilmente un pizzico di gelosia da parte della Bruganelli verso Bonolis è rimasta, in quanto dopo aver letto un articolo nel quale veniva mostrata la nuova fiamma del conduttore, la donna si è subito incuriosita.

In realtà ha poi constatato che la nuova fiamma del suo ex marito altro non era che la sua nuova macchina sportiva, con la quale Paolo ha cercato di dimenticare il periodo della separazione. Che la Bruganelli sotto sotto ci tenga ancora a Bonolis?

È come lo vediamo, né più né meno

Il volto noto di Avanti un altro, la giovane Giorgia Pianta, che nello show interpreta la moglie dello iettatore, ha rivelato com’è Paolo Bonolis anche dietro le quinte. Con grande piacere dei suoi fan e come in molti hanno sempre sospettato, Bonolis è autentico al 100%. Ecco quali sono state le parole lusinghiere rilasciate dall’ex tronista di Uomini e Donne:

“Paolo è come lo si vede in televisione, sempre molto gentile e parecchio alla mano. È un uomo estremamente colto e intelligente che sa mettere tutti a proprio agio”. Con queste parole, la Pianta lusinga uno degli uomini che ha creduto in lei, dopo la sua devastante esperienza al dating di Maria De Filippi. Dopo Avanti un altro, Giorgia sogna di partecipare al Grande Fratello, ma questa è un’altra storia.