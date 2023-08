Bellissimo annuncio per Uomini e Donne: ora è tutto ufficiale

Un ex partecipante di Uomini e Donne ha dato un bellissimo annuncio ai fan del programma televisivo. La notizia ha colto tutti alla sprovvista

A breve i telespettatori potranno tornare ad assistere alle dinamiche avvincenti dei partecipanti del programma di canale 5. Andando nello specifico, le prime registrazioni ci saranno gli ultimi giorni di agosto. Sicuramente i fidanzati e le fidanzate di Temptation Island avranno modo di confrontarsi.

Si dice che Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Tina Cipollari non saranno presenti in seguito alle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi contro il trash. Per fortuna i diretti interessati hanno smentito la notizia che si è rivelata un fake.

Di Gemma Galgani non si sa ancora nulla, dato che è stato detto che ha trascorso l’estate in dolce compagnia. Non ne ha ancora parola la diretta interessata, però in tanti danno per scontato che tornerà.

A prescindere da tutto in queste ora è al centro dell’attenzione un giovane che ha avuto un ruolo di spicco nello studio. Diventerà il nuovo tronista? La risposta alla domanda non c’è ancora, ma in compenso ha ottenuto una grande soddisfazione in queste ore. Di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Ex volto entusiasma i fan di Uomini e Donne

Il ragazzo in questione è stato un corteggiatore dell’ultima edizione del programma televisivo di Maria De Filippi. Andando nello specifico, ha fatto compagnia agli italiani negli ultimi mesi proponendosi a Nicole Santinelli. Ha incuriosito Roberta Di Padua, ma lui si è sempre focalizzato sulla conoscenza della tronista. Alla fine non è stato scelto per Carlo Alberto Mancini, anche se dopo una settimana Nicole ha messo la parola fine.

In un messaggio vocale ha lasciato intendere di voler tornare indietro senza menzionare esplicitamente la non scelta. Quest’ultimo ha chiaramente detto di non essere la ruota di scorta di nessuno. Lui non è altro che l’osteopata di Elettra Lamborghini, ovvero Andrea Foriglio. Andiamo a scoprire cosa ha entusiasmato i suoi follower.

“Partecipo per vincere…E’ un’attitudine”

In poche parole ha partecipato per gioco al concorso di bellezza Il più bello d’Italia e ha portato a casa la vittoria. Ecco cosa ha detto dopo quest’esperienza del tutto inaspettata: “Non avevo mai partecipato a questo tipo di manifestazioni, mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, lavoro, crescita personale…per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto…Il resto è gioco”.

Poi in merito al concorso ha rivelato di essersi messo alla prova con leggerezza, ma in seguito ha fatto di tutto per vincere: “Mi butto e decido di partecipare…E’ nato tutto per uno strano destino. continuando per scherzo, per divertimento, ma alla fine poi quando ci son dentro…partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. E’ un’attitudine”.