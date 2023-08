Bianca Atzei, rimproverata dalla dottoressa del figlio: lo sfogo è doveroso

Bianca Atzei si è lasciata andare in uno sfogo sui social per non essere stata trattata nel migliore dei modi da una dottoressa in ospedale. Andiamo a scoprire cosa è successo

Nata a Milano l’8 marzo 1987, Bianca Atzei ha iniziato a studiare canto a 8 anni ispirandosi a Mariah Carey. Prima di compiere 18 anni ha avuto la possibilità di lavorare come cantante realizzando delle sigle televisive. Poi ha fatto parte del coro di Domenica Cinque di Barbara D’Urso.

Nel 2012 ha esordito al Festival di Sanremo e così la sua carriera artistica è decollata. Ha collaborato con Kekko Silvestre dei Modà, J-Ax, Gigi D’Alessio e Alex Britti e ha interpretato un brano musicale con Gianni Morandi.

Nel 2016 si è messa alla prova a Tale e Quale Show e due anni dopo è volata in Honduras come naufraga de L’Isola dei Famosi. Ciò dimostra che accetta ben volentieri ogni tipo di sfida, inerente alla musica e non, ben volentieri.

Per quanto riguarda la vita privata è legata al conduttore televisivo Stefano Corti. In seguito a un aborto spontaneo, nel 2023 è arrivato Noa per la loro gioia. Non è stato bene di recente e una dottoressa avrebbe avuto poco tatto. Ecco cosa è successo.

Duro sfogo di Bianca Atzei

Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare scatti e video della sua quotidianità sia professionale che tra le mura di casa. Infatti da quando è nato il piccolo condivide volentieri dei teneri attimi nel nido familiare. Nemmeno stavolta ha fatto eccezione e l’ha voluto fare soprattutto per dare voce a una categoria di persona a volte non ascoltata, ovvero quella delle mamme.

In queste ore con il compagno Stefano ha vissuto dei momenti alquanto spiacevoli. Uno di questi ha avuto come protagonista il figlio Noa, riportato in ospedale per la seconda volta a causa di un malessere fisico. La cantante è stata trattata in mal modo e così non ha esitato a riferire quanto accaduto realizzando una Instagram story.

“Sono stata attaccata”

“Oggi dopo 5 minuti sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata. Sono andata subito a fare denuncia”, ecco come ha avuto inizio lo sfogo della cantante sui social. Poi ha proseguito soffermandosi sul figlio.

“Dopo la denuncia sono stata a prendere mio figlio dalla nonna che ha la febbre da giorni. Così l’ho portato al PS dove sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato due giorni di fila in ospedale. Ma da ieri a oggi sono uscite anche delle bolle in tutto il corpo. Mi sono permessa di dire che non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e di non vederlo più sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange e ha la febbre a 39 è insopportabile”.