Maurizio Battista al settimo cielo: la notizia più bella è arrivata a distanza di 10 anni

I fan di Maurizio Battista non possono che essere felici per lui. Finalmente dopo anni è arrivata la notizia che in tanti speravano di ricevere. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nato a Roma il 29 giugno 1957, ha mosso i suoi primi passi nel teatro nel 1978 e solo nel 1989 ha esordito nel piccolo schermo partecipando a Fantastico, programma dedito alla risata accanto a Massimo Ranieri e Anna Oxa. Pippo Baudo apprezzò le sue doti artistiche, dunque lo volle a tutti i costi con lui in Partita doppia.

Nel 2007 è approdato in Mediaset a Colorado. Poi è stata la volta di Quelli che il calcio sulla Rai. Allo stesso tempo si è messo alla prova come ballerino a Ballando con le Stelle nel 2010. Nel 2018 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ma si ritirò di sua spontanea volontà.

Ha anche presentato Striscia la Notizia con Leonardo Pieraccioni per una settimana. Nel suo curriculum le attività svolte sono infinite e non ne mancheranno altre in futuro, chiaro segno che Battista cavalca sempre l’onda del successo.

Per quanto riguarda la vita privata, il comico da dieci anni è legato ad Alessandra Moretti. Nell’ultimo periodo hanno avuto una crisi, alimentata dalla questione dell’affidamento della figlia Anna. Ora, però, è arrivato il sereno.

Maurizio Battista, i fan felici per lui

“I più deboli si vendicano, i più forti perdonano e quelli più felici dimenticano“, la frase di Battista non è passata inosservata. E’ chiaro che ora le cose con la compagna vadano a gonfie vele.

La loro favola d’amore ha vissuto degli alti e dei bassi. Basta pensare che si sono detti addio due anni fa e hanno avuto dei problemi per via dell’affidamento. Poi per fortuna c’è stato un finale diverso: al Messaggero hanno comunicato di esser tornati insieme. Adesso è arrivata un’altra splendida notizia.

“Non c’è altro uomo al mondo che sposerei”

E’ stata Alessandra in persona a rendere pubblica la notizia delle imminenti nozze e lo ha fatto avvalendosi del suo profilo Instagram. Nel post ha mostrato l’immagine dell’invito alle nozze con la data riportata in basso per poi inserire delle toccanti parole.

“Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili, ma se in quel posto ti senti al sicuro è lì…che devi tornare. Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose…ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra…La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero una famiglia…Non c’è altro uomo al mondo che sposerei”.