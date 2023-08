Rai, conduttrice si sente male poco prima della messa in onda: come sta ora

Poco prima della diretta di un amatissimo programma televisivo, una conduttrice è svenuta davanti agli occhi dei colleghi e di coloro che lavorano dietro le telecamere. Andiamo a scoprire di chi si tratta e come sta adesso

La Rai sa sempre come accontentare la vasta platea e non va in vacanza nemmeno in estate. Tanti sono i programmi che terminano con l’arrivo dell’estate mentre altri iniziano con lo scopo di far compagnia a chi resta a casa.

Il 9 giugno 2023 nella sede Rai di Viale Mazzini gli alti vertici hanno presentato il palinsesto estivo della Direzione Intrattenimento Day Time per l’estate 2023. UnoMattina Estate 2023, Weekly, Linea Verde Estate, Reazione a catena Camper, Estate in diretta e tanti altri ancora sono stati annunciati.

I conduttori e chi lavora dietro le quinte riescono a intrattenere tutti davanti allo schermo, anche se non manca qualche imprevisto che coglie alla sprovvista.

E’ accaduto a una nota conduttrice di gestire una situazione poco piacevole nello studio di uno dei programmi televisivi menzionati. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha dovuto affrontare.

La conduttrice è svenuta prima delle diretta

La conduttrice in questione è nata a Benevento il 10 ottobre 1975, dopo il diploma al liceo classico si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Subito dopo si è dedicata all’attività di avvocato abbracciando il settore del diritto civile, commerciale e bancario. In un secondo momento è entrata in politica diventando membro del Consiglio Direttivo PdL alla Camera.

Dopo ha avuto uno spazio in televisione nel programma di Massimo Giletti, Non è l’Arena, e nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro. Dal 2021 al 2023 ha condotto La vita in diretta e ora con Gianluca Semprini si occupa di Estate in diretta. Lei è Nunzia De Girolamo. Ecco cosa è successo a pochi secondi dalla diretta.

“Per fortuna sono circondata da persone gentili”

Secondo il suo parere, lo svenimento sarebbe stato causato da un’alimentazione scorretta: “Ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, gelati, dolci…Mischio tutto”.

Poi ha proseguito: “Ho un po’ ecceduto, poi forse il caldo, o l’aria condizionata, hanno fatto il resto. Per fortuna sono circondata da persone gentili e sollecite, oltre che da bravi professionisti; sia Semprini che il regista Salvatore Perfetto hanno suggerito di usare due poltroncine in studio in attesa che mi riprendessi dal mancamento. Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale“.