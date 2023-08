Alberto di Monaco, avete mai visto il figlio di 24 anni? Uno schianto mozzafiato

Molti non conoscono il figlio del Principe Alberto di Monaco. Dopo averlo visto in foto resterete a bocca aperta per il suo fascino. Da non credere!

Il Principe Alberto di Monaco è noto per essere il portavoce della difesa dell’ambiente e degli oceani. Si prodiga per ostacolare il surriscaldamento globale puntando sul patrimonio che si aggira intorno a 1 miliardo di dollari. Allo stesso tempo gestisce vasti territori sia a Monaco che in Francia.

Per quanto riguarda la vita privata nel 2011 è convolato a nozze con la nuotatrice sudafricana Charlene Wittstock che lo ha reso padre di due gemelli, Gabriella e Giacomo. Tuttavia da relazioni precedenti ha avuto altri figli.

In passato sul web è stata divulgata uno scatto dei quattro figli che non è passato inosservato. A corte si dice che la moglie Charlene non accetti la presenza dei figli ormai maggiorenni nella vita del Principe.

Secondo altre versioni, invece, è stato riferito che grazie a lei padre e figli abbiano recuperato il rapporto. Il primogenito è famoso nel settore della moda ed è dotato di grande fascino. Ecco una foto che lo conferma.

Il figlio del Principe Alberto di Monaco

Il 14 aprile 2023 allo Yacht Club de Monaco il Principe ha partecipato a un evento per salvaguardare l’ambiente noto come REWILD The Planet. Tra gli ospiti c’era anche l’ex Nicole Coste. Anche se la love story è giunta al termine anni fa sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene del figlio Alexandre Coste. “Ha sempre assunto il suo ruolo di padre e nessun accordo finanziario è mai stato raggiunto tra di noi. Il nostro rapporto è basato sulla fiducia”, ecco cosa la donna aveva riferito durante un’intervista a Paris Match nel 2021.

Oggi il ragazzo è un 24enne bellissimo con le idee ben chiare sul suo futuro. Molti non sanno chi è e di cosa si occupa perché vive lontano dai riflettori. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Alexandre Coste Grimaldi, tra studio e attività di modello

Nato il 24 agosto 2003 nella capitale francese, Alexandre Coste Grimaldi è il frutto dell’amore del Principe e l’hostess Nicole Coste. Lei, una bellissima donna di origine togolese lavorava per l’Air France ha dato il suo cognome al figlio perché la paternità è stata riconosciuta nel 2003 con il test del DNA. Nel 2005 il padre ha deciso di riconoscerlo pubblicamente.

Il ragazzo è stato lontano dai riflettori fino a quando nel 2019 ha fatto la prima apparizione ufficiale partecipando al matrimonio di Louis Ducruet con la sorellastra Jazmin Grace Grimaldi. Nella vita di tutti giorni si dedica allo studio di business administration nel Regno Unito e al lavoro di modello. In effetti tutti sono concordi nel dire che abbia fascino da vendere.