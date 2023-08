Tradimento, come fare a superare il dolore? Ecco i consigli per riacquistare l’autostima

Purtroppo i gesti di infedeltà in una coppia sono spesso dietro l’angolo a causa delle tentazioni del mondo circostante. Quando accade come si può riacquistare il sorriso dopo un tradimento? Ecco dei consigli utili

Il termine ha le sue origini nel latino e in passato indicava il passaggio di una città al nemico. Solo con la nascita di Cristo ha assunto il significato che oggi gli attribuiamo. L’infedeltà da sempre caratterizza dei rapporti umani ed è causa di dolore di chi subisce una simile ingiustizia.

Basta pensare al mito di Efesto, all’interno del quale sono menzionati tre tipi di tradimento: quello della madre Era (dato che era brutto appena nato lo ripudiò cacciandolo dall’Olimpo), dell’amata Venere (ha una relazione con il dio della guerra Ares) e di alcuni dei (nessuno lo sostiene nel momento di sconforto per timore di far arrabbiare l’amante).

Quello subito dalla dea della bellezza si riscontra ormai nella quotidianità. Tanti studi sono stati fatti ed è emersa un’interpretazione attinente: Efesto rappresenta la quotidianità che con il passare del tempo incide negativamente nella vita di coppia. Di conseguenza Venere non tollera un simile peso e va alla ricerca di nuove emozioni.

Il desiderio della novità è più forte della paura di rischiare ed essere scoperti. C’è chi riesce a portare avanti una doppia vita tenendo il partner all’oscuro, ma quando si compie un passo falso la verità sale a galla. Ma come si può superare un simile dolore? Andiamo a scoprirlo.

Come superare il dolore dopo la cruda verità?

Esistono vari tipi di tradimento: sessuale, emotivo, virtuale, seriale. Il primo è sicuramente quello più comune, in quanto coinvolge la sfera fisica. Può capitare che si cada in tentazione una sola volta o ripetutamente e probabilmente in questo caso il coinvolgimento emotivo potrebbe intensificarsi.

Tanti possono essere gli esiti: il partner tradito decide di mettere la parola fine o perdonare, il partner traditore accetta di vivere alla luce del sole la love story con l’amante o ritorna sui suoi passi dopo aver compreso lo sbaglio fatto. Ma quando si vuole andare avanti da soli cosa bisogna fare per recuperare l’autostima? Ecco i consigli da seguire.

Ecco cosa fare per riprendere in mano la propria vita

In primis non bisogna assolutamente colpevolizzarsi del tutto perché se si arriva a un punto di non ritorno è per colpa di entrambe le parti. Una volta incassato il colpo si deve fare tanta introspezione per trovare la forza e riprendere in mano la propria vita. In che modo? Circondandosi di persone positive, viaggiare e dedicarsi a se stessi.

Poi se si accetta di perdonare il gesto di infedeltà si deve andare avanti senza rimuginarci sopra e rinfacciare durante ogni litigio. In questo caso è importante parlare e confrontarsi per poter evitare di ricadere nel vortice del dolore.