Shampoo, non commettere questo errore quando lavi i capelli: Rispetta queste regole

Non fare questo sbaglio quando fai lo shampoo, se lavi i capelli rispettando queste regole, non sbaglierai più. Siamo sicuri che molti di voi non sanno proprio di cosa stiamo parlando, rimarrete sicuramente stupiti.

Se quando fai lo shampoo, fai questo passaggio vuol dire che stai sbagliando tutto. Segui queste semplici regole e non commetterai più questo errore mentre ti lavi i capelli. A molti sembrerà sciocco, eppure c’è un metodo corretto anche per effettuare al meglio questa semplice operazione di igiene personale.

Proseguite nella lettura e vi sveleremo qual è la modalità corretta per lavarsi i capelli in maniera impeccabile. Ricordatevi che parte tutto da come inizierete il vostro shampoo. Siamo sicuri che dopo le nostre parole vi si “aprirà un mondo”. A breve vi sveleremo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ecco come lavarsi i capelli senza commettere errori

Prima di capire come lavarsi i capelli della modalità corretta per non commettere errori, ricordatevi sempre di acquistare uno shampoo idoneo al vostro tipo di cuoio capelluto. Infatti, non tutti possono usare gli stessi detergenti presenti in commercio. Oggi giorno ognuno può trovare il tipo di shampoo migliore per sé, ci sono quelli delicati, quelli per i lavaggi frequenti, per non parlare di quelli antiforfora, anticaduta, per capelli grassi e così via.

Basta soltanto capire quale prodotto acquistare e poi il resto verrà da sé. I soggetti più sensibili dovrebbero sicuramente optare per le marche più conosciute, in quanto presenteranno ingredienti meno aggressivi, dei prodotti a basso costo. Molti pensano di poter risparmiare sullo shampoo, ma ricordiamo che la salute dei capelli sono la prima cosa ad essere notata quando ci interfacciamo con il nostro interlocutore. La nostra pettinatura altro non è che il nostro biglietto da visita.

Step by step

Se non segui queste regole quando lavi i capelli, vuol dire che stai commettendo un grosso errore quando fai lo shampoo. Rispettate queste regole e non sbaglierete più, vi basterà seguire passo dopo passo questi piccoli suggerimenti. Per prima cosa, prima di bagnare i capelli dovrete spazzolarli per rimuovere la polvere in eccesso. In seguito dovrete bagnare tutta “la testa”, cercando di raggiungere tutti i punti dell’attaccatura del cuoio capelluto, anche le parti al fondo.

Distribuite poi lo shampoo su tutta la superficie ed effettuare massaggi circolari ma senza strofinarli. Passate lo shampoo sempre due volte, in quanto con il primo lavaggio eliminate lo sporco, mentre con il secondo le proprietà del detergente penetrano effettivamente nella pelle. Risciacquare abbondantemente e terminare il lavaggio con il balsamo o la maschera idratante. Prima di effettuare la piega, ricordatevi sempre di districare i capelli con un pettine a dentini larghi, dal basso verso l’alto e siete pronti per frizionarli con il prodotto per la messa in piega.