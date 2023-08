Grande Fratello, spuntano i nomi di due opinioniste: “Basta scrivere ca**ate” | Parole amare proprio da lei

Spuntano i nomi di altre due opinioniste al Grande Fratello e il noto personaggio televisivo si inalbera, parole amare proprio da lei. In realtà nessuno si aspettava che sarebbe intervenuta, visto che comunque non fa parte neanche dello show.

Novità per quanto riguarda il Grande Fratello, spuntano i nomi di altre due opinioniste che dovrebbero far parte del cast, ma la realtà è molto diversa. A prendere la parola è proprio lei, che conoscendola non la manda a dire a nessuno, si inalbera e prontamente chiede di “non scrivere ca**ate”. Nessuno si aspettava che prendesse la parola in quanto la vippona non fa parte neanche del reality Mediaset.

È più forte di lei, quando c’è da parlare, lei non può stare zitta, ed è proprio grazie a questa sua caratteristica che è stata definita colonna portante dello show per cui lavora. Quando vi sveleremo il nome, capirete immediatamente, quanto le sarà costato trattenersi a rilasciare queste poche parole. Sicuramente dentro di lei c’era un fuoco pronto a fuoriuscire. Non vi preoccupate, a breve capirete ogni cosa.

Caos tra le opinioniste del Grande Fratello

Prima di parlarvi delle opinioniste del Grande Fratello e della bufera scoppiata a tal proposito, vogliamo svelarvi delle piccole news sui possibili concorrenti del gruppo dei vip. Oltre ad Alex Schwazer, del quale è stato ampiamente parlato in questi giorni, insieme a lui di ufficiale potrebbero esserci anche l’attrice Beatrice Luzzi, la quale secondo indiscrezioni pare abbia confermato ad un utente su Twitter-X, la sua presenza all’interno della Casa.

Ovviamente prendete tutto con “le pinze”, in quanto finché non sarà lo stesso Signorini a rendere ufficiale la notizia è meglio non credere ai pettegolezzi. Oltre al suo di nome, si vocifera anche che oltrepasseranno la porta rossa, Giampiero Mughini, Grecia Colmenares, Samira Lui, Marina Fiordaliso, Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Alvaro Vitali, Claudia Koll e Arianna David. Ovviamente sono tutti rumors quindi attendiamo notizie ufficiali in merito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

L’opinionista doc di Uomini e Donne si arrabbia

Alcuni utenti avrebbero messo in giro la voce che oltre a Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello, potrebbero esserci anche Paola Barale e Katia Ricciarelli. Se non cambia qualcosa, Pier Silvio Berlusconi pare abbia deciso che quest’anno ci sarà soltanto il volto di Cesara in quel ruolo e quindi si tratterebbe della solita fake news.

A tal riguardo, Tina Cipollari, stufa di questi pettegolezzi infondati, si inalbera e commenta così: “Basta scrivere ca**ate se dovete dire le cose almeno dite la verità”. Queste parole amare rilasciate proprio da lei hanno lasciato di stucco i follower, i quali non pensavano che all’opinionista di Uomini e Donne, stesse così tanto a cuore il reality di Alfonso Signorini.

Probabilmente questa sua rabbia scaturisce dalla sua esperienza diretta, in quanto sono circolate molte bufale sul suo conto. Vi riportiamo il suo ultimo sfogo social in merito, che giustifica sicuramente la sua rabbia per il GF. Detto questo, cosa ne pensate di tutto ciò?