LDA, confessione agghiacciante della fidanzata: ” È stato costretto…” | Ecco cosa è accaduto

LDA e la confessione agghiacciante della fidanzata, non lascia più spazio al dubbio, lui è stato costretto e le conseguenze sono queste. Ecco che cos’è accaduto tra i due di così grave da far smuovere tutto il web.

È palese questa realtà, LDA è stato costretto a farlo dalla fidanzata, Miriam Galluccio. La confessione agghiacciante ha fatto movimentare il web, tutti vogliono dire la propria opinione in merito. Ecco che cos’è accaduto tra i due e qual è il contesto che ha fatto esplodere questo malcontento in generale.

Questa coppia è da sempre al centro dell’attenzione mediatica, in quanto il loro amore viene seguito con particolare entusiasmo e dedizione dai loro follower. Sarà per la fama, sarà per il padre di lui, ma tutti vogliono sapere come si sta evolvendo la loro storia d’amore. Cerchiamo di capirci qualcosina in più.

LDA costretto da Miriam Galluccio “a farlo”

Da mesi i rumors sono praticamente impazziti per quanto riguarda la love story tra LDA, alias Luca D’Alessio figlio di Gigi e Miriam Galluccio. In molti sostengono che l’ex concorrente di Amici e l’influencer stiano insieme soltanto per un’operazione di marketing, per aumentare i loro follower. Stanchi di queste voci, i due sono apparsi in vacanza insieme più uniti che mai in Egitto.

Tra l’altro lo stesso LDA, ha condiviso degli scatti molto romantici insieme alla sua ragazza, con cuori e “ti amo” a tutto andare, per non parlare di quella dolce dedica che ha fatto “sciogliere” i cuori dei più cinici: “Sai che mi manca il respiro lontano da te…”. Per il momento quindi, pare che tra i due le cose vadano a gonfie vele, se non di più.

📸#LDA, uno di noi: va a vedere il trend-film #BarbietheMovie e insieme a lui c’é la fidanzata #MiriamGalluccio. That’s amore! 💙 pic.twitter.com/jEIUnEPAHO — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) August 23, 2023

Se la fidanzata chiede, il bravo fidanzato esaudisce

Miriam Galluccio ha pubblicato di recente un post social, nel quale si vede sorridente in una sala cinematografica insieme al suo boyfriend, LDA, il quale appare visibilmente annoiato e sconfitto. Da quello che si può capire, come sostengono gli utenti: “è stato costretto” ad andare al cinema a vedere Barbie the movie. Sicuramente il figlio di Gigi D’Alessio avrebbe voluto vedere altro sul grande schermo, ma per amore si fa questo e altro.

Alla fine speriamo si sia ricreduto, anche perché il film interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è veramente molto bello. A prescindere dal momento esilarante, nel quale molti fidanzati probabilmente si sono riconosciuti. Sono molte le fan che sperano che il “Justin Bieber italiano”, come l’hanno soprannominato possa approdare presto al cinema, magari proprio nel ruolo di Ken, in un possibile riadattamento. Voi cosa ne pensate?