Stefano De Martino, dopo l’addio a Belen spunta una nuova fiamma? Dopo mesi finalmente la verità

Stefano De Martino, dopo l’addio a Belen ha una nuova lei? Ecco la verità dopo tanti mesi.

Alla fine l’idillio tra lo showman campano e la splendida showgirl argentina è finito ancora una volta. I fan a questo giro ci avevano creduto e pure tanto, ma sono stati delusi ancora una volta. Se da un lato lei ha ricominciato a frequentare l’affascinante Elio, sebbene in molti sostengano che siano solo cari amici, che ne sappiamo di Stefano?

Per tutta estate se l’è goduta tra viaggi fuori l’Italia e tante scappate al mare, il suo immenso amore, e salutari gite in barca. Ha anche trascorso dei giorni assai divertenti in America in compagnia del figlio Santiago, frutto del suo amore con la Rodriguez. Il ragazzino sta diventando pian piano adolescente ed è molto legato alla sua sorellina.

Stiamo chiaramente parlando della bellissima Luna Marì che è nata quando Belen aveva una relazione di Antonino Spinalbese che lei, durante una sua intervista concessa a Verissimo, ha definito un bravo papà. Lo stesso aveva sostenuto di Stefano. Fatto sta che poco prima che lei annunciasse il suo addio alla Reti Mediaset, definito per la verità un arrivederci, è arrivata la doccia fredda.

Stefano De Martino, dopo l’addio a Belen, ha un’altra?

O meglio la seconda. Difatti la prima è rappresentata proprio dal fatto che, dopo tanti anni, non la vedremo più, almeno per il momento, nei canali dell’Azienda del Biscione. Inoltre ad oggi non sappiamo nemmeno quali siano i suoi prossimi progetti professionali soprattutto di stampo televisivo.

La prima è la fine della sua storia d’amore con il marito. Lui è sempre più lanciato sia in TV che a Teatro. Si prospetta per lui un autunno di fuoco dal punto di vista professionale e ci si chiede se in questo periodo abbia anche trovato una donna capace di fargli battere fortemente il cuore dopo aver chiuso con Belen. Come stanno davvero le cose.

La verità grazie a un like

A quanto pare lui ora come ora è single e sta bene così. Se si era mormorato, soprattutto negli ultimi giorni, del suo speciale legame con la bellissima Beatrice Vendramin ma a quanto pare i due sono solo grandi amici. Tra l’altro i due sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi impegnati in una gita in barca insieme ad altre persone. E non erano in atteggiamenti complici.

Tuttavia c’è un ulteriore indizio che farebbe pensare che la situazione sia davvero così. E si tratta del like da parte della sorella di Stefano, la splendida Adelaide, ha messo sotto il post del noto settimanale dove per l’appunto di parlava del fatto che il ballerino si godesse di momenti di svago con gli amici e non con la sua nuova fiamma.