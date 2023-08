Flavio Insinna, nuovo progetto in arrivo: “…lo stiamo scrivendo” | Le novità sono incredibili

Spunta un nuovo programma su La7 per Flavio Insinna che stanno scrivendo per lui. Le novità sono strabilianti per il futuro del conduttore, dopo la “batosta” ricevuta in Rai, sta per tornare “il sole”.

Dopo l’addio da mamma Rai, Flavio Insinna resterà poco disoccupato, in quanto spunta un nuovo programma su La7, glielo stanno scrivendo. Novità incredibili attendono il famoso conduttore, dopo il suo rientro dalle ferie estive.

Di questa storia ne sono rimasti tutti sorpresi, anche se in molti sapevano che il conduttore non sarebbe rimasto troppo senza lavoro, vista la sua bravura e professionalità. A prescindere dai problemi avuti con la Rai, c’è già un’altra emittente che non vede l’ora di aggiungerlo tra i propri dipendenti. Ecco che cosa sappiamo in merito.

Flavio Insinna e il nuovo programma su La7

Per chi non lo sapesse, Flavio Insinna ha ancora un conto in sospeso con mamma Rai, in quanto condurrà per lei ancora un ultimo programma. Stiamo parlando delle quattro puntate special di TechetecheShow, il quale ripercorrerà la vita di alcuni cantanti scelti. La prima puntata, andata in onda il 25 agosto, era incentrata sulla carriera di Gianni Morandi e a conferma di tutti i pronostici, Insinna ha sbaragliato, per quanto riguarda i dati di ascolto.

Ovviamente il presentatore non ha deluso le aspettative, registrando il 19,9% di share della prima serata. Non sappiamo quali siano le reali motivazioni che abbiano portato la Rai a recedere il contratto di Flavio Insinna e poco ci importa, ma una domanda sorge spontanea. Chissà se comunque, visti questi ascolti, si stanno “mangiando le mani” per averlo perso come conduttore, dai vertici della Rai?

Avrà un futuro roseo?

Flavio Insinna ha parlato di quelle che dovrebbero essere le sue future opzioni lavorative, dopo il licenziamento da mamma Rai. Dopo lo speciale di TechetecheShow, il conduttore si butterà nel suo ruolo di attore a teatro, con grandi progetti all’orizzonte.

Inoltre dalle sue dichiarazioni rilasciate a Tv, Sorrisi e Canzoni, Insinna potrebbe presto passare su La7, con un programma tutto suo. Ovviamente, sono in molti che l’hanno contattato, dopo la notizia della “sua disoccupazione”. Tranquilli, Insinna non avrà di certo bisogno di chiedere la Naspi all’Inps, in quanto ha già molteplici Piani B alle sue spalle. Per quanto riguarda La7, il conduttore ha così risposto al giornalista: “Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere”. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.