Caso tradimento Totti- Blasi: “Tutti lo sapevano…” | Lui spiattella tutto

Ennesima rivelazione sul matrimonio ormai finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si parla in particolare della scottante questione tradimento. Lui racconta tutto quanto.

Anche se è passato un anno da quando è giunta la notizia della fine del loro amore se ne parla ancora ovunque e pure a spron battuto. Del resto l’ex numero 10 della Roma e la bellissima showgirl romana sono stati insieme praticamente una vita. Hanno rappresentato per tanto tempo una coppia, agli occhi della gente, unita, innamorata, complice e da copertina.

Insieme hanno poi costruito una splendida famiglia mettendo al mondo ben 3 figli. Stiamo chiaramente parlando di Christian, Chanel e Isabel. Grande è la gioia di entrambi i loro genitori notare che loro vadano molto d’accordo con i rispettivi nuovi compagni. Parliamo dunque nel caso di Francesco della splendida Noemi Bocchi e di Ilary dell’affascinante Bastian Muller.

Insomma, si sono rifatti tutti e due una vita dal punto di vista sentimentale e sono felici. Sta di fatto che sebbene i loro rispettivi fan hanno in ogni caso il cuore a pezzi per come sono finite le cose tra di loro. Le battaglie in tribunale sono state forti e a quanto pare non sono ancora concluse. E ora a parte a tenere banco la questione dei Rolex c’è pure quella del tradimento.

Caso tradimento Totti-Blasi, lui spiattella tutto

Per la verità si è parlato di esso da entrambe le parti. Tante sono le voci che si sono intervallate. In ogni caso durante la lunga intervista che il calciatore ha rilasciato per il Corriere della Sera aveva raccontato che la prima a compierlo sarebbe stata lei. Lei che sosteneva di doversene stare maggiormente a Milano per lavoro mentre, a detta del suo ex, si frequentava con un altro o addirittura altri uomini.

Lui lo avrebbe scoperto leggendo alcuni messaggi sul cellulare, dopo che alcuni amici vicini lo avevano invitato ad aprire gli occhi. Successivamente è nata la voce che fosse stato lui a tradire per primo la moglie con la Bocchi. Fatto sta che ora un giornalista ha aperto il rubinetto sull’argomento, spiazzando tutti quanti.

“Tutti sapevano”, il giornalista spiffera ogni cosa

Stiamo parlando di Roberto D’Agostino. Su Dagospia è stato uno dei primi in assoluto a parlare non solo della crisi matrimoniale tra Totti e la Blasi ma anche della questione, decisamente delicate e scottante, del tradimento. Durante una sua intervista rilasciata per La Repubblica ha rilasciato dichiarazioni di fuoco che non sono passate ovviamente inosservate.

“La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia. Che il legame era in crisi si vedeva dalle foto pubblicate, non stavamo mai insieme. Poi, a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra?”.