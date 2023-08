Gli accessori più cool dell’estate? Sono scelti dalla Royal Family | Ecco quali sono

Lo sapevate che tutti gli accessori più cool di questa estate sono stati scelti dalla Royal Family? Ecco di quali stiamo parlando, per alcuni farete fatica a crederci che sono stati proprio loro a metterli per primi.

La Royal Family non è un faro di luce soltanto per gli inglesi, adesso lo sono diventati anche per il mondo in generale. Il motivo? Semplice, la maggior parte degli accessori più trendy utilizzati questa estate, sono stati scelti proprio da loro. Ecco di quali stiamo parlando, non ci crederete, ma si, proprio loro sono stati fotografati con questi oggetti indosso.

Dopo questa rivelazione, i nobili non solo rendono attive le pagine di gossip per i loro scandali a Palazzo, ma adesso diventano anche una sorta di influencer, per quanto riguarda il settore della moda. Vediamo insieme di quali oggetti parliamo, siamo sicuri che almeno uno di questi, l’avete indossato pure voi.

Gli accessori più cool della Royal Family che sono diventati una moda questa estate

A proposito della Royal Family, ci discostiamo un attimo dal loro ruolo di “stilisti di moda” e torniamo per un secondo al lato gossip. Un nuovo aggiornamento sulla questione Harry e William ha fatto andare in trepidazione tutta la popolazione inglese e non solo. In pratica, Harry non ha nessuna intenzione di presenziare alla celebrazione commemorativa, organizzata per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II, per il primo anniversario di morte.

Inoltre il figlio di Lady Diana, ha declinato l’invito di Re Carlo III, di andare a Londra per quello che sarebbe stato un incontro di pace tra padre e figlio. A prescindere da questo, William e Kate sono su tutte le furie, in quanto Harry ha fatto sapere che il 7 settembre farà un discorso pubblico tutto suo all’evento di beneficenza al WellChild Awards. La loro paura è quella che il marito della Markle possa oscurare l’evento commemorativo di Elisabetta che si terrà il giorno dopo.

Chi l’avrebbe mai detto?

Chiudiamo la parentesi gossip e torniamo al nostro discorso di apertura. Voi lo sapevate che gli accessori più cool che sono stati indossati questa estate, sono stati scelti dai membri della Royal Family in persona? Ecco di quali stiamo parlando:

Le espadrillas, indossate da Sofia e Leonor di Spagna; Gli orecchini in filigrana della Sézane, indossati da Kate Middleton; La cintura bianca dalla principessa Beatrice; La pochette intrecciata di Anya Hindmarch, mostrata da Zara Tindall; La regina Letizia di Spagna e la regina Rania di Giordania, mostrano per la prima volta le décolleté rosa; La borsa bianca di Sophie di Edimburgo; Le scarpe bicolor di Jennifer Chamandi, indossate di nuovo da Kate Middleton, anche se versioni simili di marche diverse sono state viste anche ai piedi di Meghan Markle e della principessa Beatrice; Il mollettone in plastica, stile Chiara Ferragni, indossato da Victoria di Svezia.

Siamo curiosi di sapere, quale accessorio dei membri della Royal Family, avete indossato anche voi questa estate?