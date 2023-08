“Gravi problemi giudiziari”: Attore fatto fuori dal Gf Vip | Pier Silvio Berlusconi non perdona

Pier Silvio Berlusconi non perdona, la sua linea gestionale è molto rigida per chi non l’avesse ancora capito. L’attore è fuori dal Grande Fratello Vip, per via di quei gravi problemi giudiziari che hanno macchiato la sua fedina penale.

La battaglia di Pier Silvio Berlusconi di rendere Mediaset immune dal trash è iniziata e non ha nessuna intenzione di ammettere eccezioni. L’emittente televisiva dovrà essere cristallina agli occhi dei telespettatori, per questo il figlio di Silvio, ha deciso di “far fuori” anche il famoso attore, dal cast del Grande Fratello Vip. Per via di quei gravi problemi giudiziari, il vippone deve trovare un altro reality al quale partecipare.

Si sa, Berlusconi junior non perdona e forse in molti l’hanno capito da un po’ di tempo a questa parte. Le cose cambieranno nella gestione dell’emittente televisiva ideata dal Biscione, saranno in molti che probabilmente faranno fatica ad adeguarsi alle nuove regole. Comunque, in quanti sono curiosi di sapere il nome del vip escluso dalla Casa del GF?

Pier Silvio Berlusconi boccia il vip del Grande Fratello Vip

Attenzione, attenzione cari lettori. Notizia dell’ultima ora, per ogni vip che viene scartato, un altro viene arruolato. Il terzo partecipante ufficiale del reality più spiato di sempre è stato finalmente “nominato”. Dunque, questa nuova edizione del Grande Fratello, come saprete inizierà l’11 settembre, al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini e in veste di unica opinionista quest’anno, arriverà la giornalista, Cesara Buonamici. I primi due concorrenti vip chiamati ad entrare nella Casa del Gf, sono stati Alex Schwazer e Beatrice Luzzi.

In queste ore si è praticamente “autonominato”, Giampiero Mughini, il quale con una lettera indirizzata a Dagospia ha così spoilerato all’Italia che sarà lui il terzo concorrente in gara: “Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi”.

Non è bastato essere…Beautiful

Come avrete capito da un pezzo, Pier Silvio Berlusconi ha modificato totalmente le regole che regolano il reality di punta di Mediaset, dando determinati limiti e divieti sulla scelta del casting. Questa nuova edizione del Grande Fratello, dovrà essere lontana anni luce dal trash, dalla volgarità e da quei fenomeni di bullismo che abbiamo visto durante l’ultima edizione del GF Vip. A tal proposito, ricordatevi che da quest’anno si tornerà al nome originale, non ci sarà più la voce “vip” al fondo della frase, pur avendo un cast misto fatto da nip e da vipponi.

A proposito di vipponi, Berlusconi junior non perdona, ed è per questo che dal cast ha “eliminato”, il nome di Daniel McVicar, il Clarke Garrison di Beautiful, dal gruppo dei vip che sarebbero dovuti entrare nella Casa più spiata di sempre. La motivazione, secondo l’esperto Alberto Dandolo, riguarderebbero vecchi problemi giudiziari che hanno reso protagonista l’attore della soap, anche se oggi risolti: “un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”, sostiene il giornalista.

Pier Silvio Berlusconi vuole la fedina penale immacolata per tutti i futuri concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, per questo avrebbe cacciato McVicar dall’elenco dei vipponi dello show. Sarà veramente questa la motivazione?