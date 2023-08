Arisa, scatti bollenti della cantante: “Che voglia…”

Arisa manda in tilt tutti i suoi follower, dopo aver pubblicato quegli scatti bollenti. Ecco di cosa ha voglia la cantante e tutti rimangono senza parola dopo aver letto quelle parole. È di nuovo al centro dello scandalo.

I fan di Arisa sono rimasti tutti senza parole per quegli scatti bollenti che la cantante ha pubblicato. Ha chiarito di cosa ha voglia e sono tutti scioccati, in quanto sicuramente alla vip in questione non le manca l’originalità. Una proposta del genere nessuno l’aveva mai vista.

Ne è passata di “acqua sotto i ponti” da quando una giovane e insicura Arisa, cantava Sincerità a Sanremo, nascosta da quegli occhiali giganti. Adesso la cantante non si nasconde più e non ha nessuna paura a mostrarsi in versione sexy e senza veli. Quando vi racconteremo questa storia probabilmente rimarrete molto sorpresi.

Gli scatti bollenti di Arisa lasciano tutti senza parole

Arisa, ultimamente finisce al centro delle polemiche molto spesso, se non è per il suo corpo e le sue canzoni, lo è per le sue parole. Probabilmente la cantante ormai è abituata, segno che è cresciuta molto dagli esordi e prosegue per la sua strada, incurante di perdere follower e probabilmente amici e colleghi, durante questo viaggio. Alla fine chi le rimarrà accanto, saranno coloro che ne ameranno non solo le sue doti ma anche i suoi difetti.

A prescindere da tutto quello che è successo, Arisa, lavorativamente parlando, oltre ad essere una brava cantante, è diventata un personaggio televisivo molto apprezzato. Dalla prossima stagione lavorativa, come abbiamo potuto capire, non lavorerà più ad Amici di Maria De Filippi, in quanto è stata sostituita da Anna Pettinelli, ma tornerà alle origini. Infatti, accanto a Antonella Clerici, la cantante tornerà a vestire i panni di giudice a The Voice Kids, programma di punta della Rai.

Una dichiarazione sicuramente molto particolare

Arisa ha scioccato tutti i suoi follower con quegli scatti bollenti, nella quale viene ritratta nuda, come “mamma l’ha fatta”, in una versione totalmente inaspettata. A generare clamore, non sono stati tanto gli scatti infuocati, ma la didascalia che li accompagnava: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico…”.

Ovviamente la proposta di matrimonio ha scioccato tutti, non si può dire che la ragazza non sia originale, questo glielo dobbiamo concedere. Arisa ha poi rilasciato l’e-mail dove i candidati dovrebbero scriverle per proporsi. Tra le tante risposte, anche quella di Madame, la quale dichiara il suo amore per la cantante e la invita ad una cena “face to face”. Chi lo sa se Arisa riuscirà ad ottenere una proposta di matrimonio entro la fine dell’anno?