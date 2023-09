Uomini e Donne, addio ad una famosa coppia: “Decisione sofferta” | Il web lo sapeva

Uomini e Donne, ennesima doccia fredda per i numerosi telespettatori del dating show. Altra coppia si è detta addio.

Parliamoci molto chiaro: non è proprio un gran periodo per le coppie che si sono formate alla Corte di Maria De Filippi. Se quelle formate nel corso della passata stagione del noto programma legato ai sentimenti, sono andate avanti, come si suol dire, ” da Pasqua a Pasquella”, lo stesso si può dire di altre.

E parliamo non solo di quelle del Trono Classico ma pure Over. In quest’ultimo caso ha lasciato il classico amaro in bocca la conclusione del matrimonio tra la dama Isabella Ricci e il cavaliere Fabio Mantovani. Tra l’altro lui aveva sceso le famose scale con l’obiettivo di conoscerla dopo averla notata in TV durante il classico zapping.

Ora pare che la donna sia pronta per un grande ritorno in studio per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori. Una coppia invece del Trono Over che va alla grandissima è quella composta dalla bellissima Ida Platano e dal suo cavaliere Alessandro Vicinanza. I due ci hanno regalato momenti dolcissimi e super romantici sui Social.

Uomini e Donne, ennesima coppia si è detta addio

Delle coppie passate ci hanno donato intense emozioni quelle composte da Natalia Paragoni e da Andrea Zelletta che sono diventati per la prima volta genitori di una bellissima bambina. Tra l’altro i due appaiono anche nel video promo in rotazione radiofonica in questi giorni per promuovere la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne.

E mentre le registrazioni hanno preso il via da qualche giorno ormai, sono stati annunciati i nuovi tronisti e confermati gli storici opinionisti, tra cui la mitica Tina Cipollari, ecco che per i fan del dating show di Canale 5 è arrivata una terribile doccia fredda. In poche parole una coppia super amata si è appena detta addio. I due ex hanno dato il triste annuncio sui Social. E sono lacrime.

Roberta e Samuele, annunciano la fine del loro amore sul Web

Parliamo della tronista Roberta Ilaria Giusti e del suo corteggiatore scelto Samuele Carniani. Alla fine lei aveva portato alla scelta lui e Luca Salatino che poi è diventato a sua volta tronista nonché gieffino. Alla fine, dopo due anni, si sono lasciati dopo aver compreso entrambi che qualcosa non funzionasse più all’interno del loro rapporto.

Certo, come hanno affermato tutti e due, l’amore non finisce in due giorni e non escludono nemmeno il fatto che un domani ciò che tra di loro non ha funzionato si sistemi. Lei poi ha parlato di divergenze, mentre lui di fattori che li avrebbero portati, dopo essersi guardati negli occhi, di chiudere la loro relazione. E intanto i fan preparano i fazzoletti.