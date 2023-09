Morgan, stoccata terribile da un giornalista: “Omofobo e imperdonabile” | È guerra

Morgan è di nuovo al centro delle polemiche, è guerra con il giornalista per via delle sue parole. La sua è una stoccata profonda, ha usato duri appellativi contro il cantante, il quale a sua volta li aveva usati con il pubblico.

Il caso Morgan è ancora molto “caldo” per quanto riguarda le notizie di gossip. Nonostante si sia scusato pubblicamente, le sue parole non sono state perdonate, per questo il noto giornalista lancia una dura stoccata nei confronti del cantante. Ovviamente l’ex di Asia Argento non gradisce ed è subito guerra tra i due.

Va da dire che se Morgan in primis non avesse detto quelle parole, molto probabilmente nessuno l’avrebbe attaccato. Le conseguenze per le sue parole potrebbero essere molto gravi, non si sa cosa succederà al cantante e soprattutto come finirà questo botta e risposta tra lui e il giornalista. Ecco che cosa gli ha detto di preciso.

È guerra fredda tra Morgan e il noto giornalista

Giusto per aggiornare coloro che non sanno di preciso di cosa stiamo parlando, tutto questo caos è insorto per via degli insulti che Morgan ha urlato contro il pubblico. Per frasi di poco conto che gli sono state dette, il cantante si è arrabbiato e ha avuto un duro sfogo nei confronti di chi quella sera era andato a vederlo esibirsi. Così sul palco di Selinunte, quella che avrebbe dovuto essere una serata tributo a Battiato, si è trasformata in una carrellata di insulti omofobi, imprecazioni e frasi molto pesanti del cantante ai danni della gente.

In seguito Morgan ha capito di aver sbagliato e ha chiesto scusa pubblicamente, ma purtroppo per lui sono in molti che non hanno accettato il pentimento del cantante. Da quel momento in poi è successo di tutto, con Marracash che gli ha detto apertamente di non nominarlo mai più, con il web che ne richiede il suo licenziamento immediato sia dalla Rai che da Sky e con l’opinione pubblica pesantemente ferita dall’atteggiamento del loro beniamino. Molto probabilmente neanche Sgarbi potrà fare qualcosa questa volta.

Un botta e risposta “pesante”

Dopo il caso Morgan scoppiato sul palco di Selinunte, non solo i follower, ma anche molti giornalisti, colleghi e personaggi televisivi hanno voluto esprimere il loro rammarico attorno a questa storia. Tra i tanti, a dargli una terribile stoccata è stato il giornalista, Andrea Scanzi, di Otto e mezzo: “Quando usi l’insulto f-puntato significa che sei omofobo. Quello è qualcosa che avevi dentro…Non sei perdonabile…”.

Per contro, Morgan risponde: “Sono molti anni che questo signore, con estremo disprezzo, parla di me. Non gradisce, evidentemente, ce l’ha su con me…Se Andrea Scanzi non gradisce quello che faccio come musicista, lui è libero di criticarlo ma non può insistere sul fatto che io non valgo niente. Non si fa, Andrea. Questa cosa è immatura…”.

Abbiamo capito che la guerra tra i due non è ancora finita e quindi ci aspettiamo ulteriori sviluppi in merito, oltre alle conseguenze lavorative che le frasi rilasciate da Morgan, potrebbero portare alla sua carriera.