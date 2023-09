Maria De Filippi, nuovo progetto in ballo: La conduttrice ha scelto lui | È famosissimo

Maria De Filippi non si ferma davvero mai. Nuovo progetto per lei. E per metterlo in atto ha scelto il famosissimo. Fuori il nome.

La nuova stagione televisiva 2023/2024 è praticamente alle porte e c’è davvero grandissima attesa per rivedere i grandi protagonisti ritornare sul Piccolo Schermo. E certamente, per quanto concerne le Reti Mediaset, tra le più attese e le più amate c’è la mitica Maria De Filippi. Anzi, possiamo pure osare dire che lei ne è la regina, senza se e senza ma.

In questi giorni tra l’altro sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne che è certamente un programma molto seguito oltre che storico con i suoi oltre 20 anni di messa in onda. Le nuove puntate potremmo seguirle sempre nel primo pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 11 settembre 2023.

A breve la domenica pomeriggio conosceremo i nuovi talenti di Amici che è fonte sempre di grandissimo successo. Inoltre la vedova Costanzo è anche impegnatissima nelle vesti, decisamente vincenti e convincenti, di giudice di Tu sì que vales. Qui ad affiancarla in tale direzione ci sono gli amici e colleghi Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi oltre che la new entry Luciana Litizzetto.

Maria De Filippi e il suo nuovo progetto

A gennaio poi, subito dopo le festività natalizie, Maria sarà pronta a farci divertire ma soprattutto emozionare in certi casi fino alle lacrime con le storie di C’è Posta Per Te dove abbiamo anche il piacere di ammirare tanti ospiti pure di stampo internazionale. Tuttavia lei con i suoi impegni professionali non si ferma di certo qui.

Quest’estata ha infatti dato in pasto al vasto pubblico italiano un’edizione spettacolare di Temptation Island che ha potuto contare sulla presenza di coppie squisitamente nip. Fatto sta che il successo è stato a dir poco strepitoso. Ed è in nome di ciò che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare vita a un’edizione invernale del celebre viaggio dei sentimenti.

Fuori il nome del conduttore, è famosissimo

Stiamo ovviamente parlando di Temptation Island Winter che vedrà alla conduzione il bravissimo Filippo Bisciglia, Nelle ultime settimane il toto conduttore era davvero curioso e non si parlava praticamente d’altro su molte piattaforme. Fatto sta che sebbene si siano fatti tanti nomi a riguardo, tra cui quello della mitica Lorella Cuccarini, alla fine l’abbia spuntata lui.

No, non si tratta di una voce di fondo ma di una comunicazione ormai ufficiale. Ovviamente gli estimatori del conduttore sono al settimo cielo come lui stesso. Per quanto concerne la data di messa in onda si ipotizza la fine del 2023 e l’inizio del 2024, magari proprio nel cuore pulsante della vacanze natalizie.