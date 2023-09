Ilary Blasi, la conduttrice ha ‘rubato’ ancora una volta: L’accusa è devastante

La conduttrice ha rubato di nuovo e Ilary Blasi è nuovamente nei guai. L’accusa verso di lei è devastante, i follower non sanno veramente che altro dire su questa storia. Non si sa come andrà a finire.

Ci risiamo, Ilary Blasi ha rubato ancora una volta e il web si divide con varie opinioni e giudizi nei suoi confronti. La conduttrice è nei guai, per lei l’accusa è devastante e i fan non sanno più da che parte stare. Questa situazione ha dell’irreale, eppure sono cose che succedono tutti i giorni.

La ex signora Totti non se la sta passando benissimo in questo periodo, dopo il divorzio da Francesco con relativa udienza ancora in corso, per non parlare di quell’allontanamento forzato da Mediaset, per tutte le critiche che riceve sui suoi figli e su Bastian Muller, sua nuova fiamma, la vita non le sorride molto. Adesso anche questa, veramente non ci voleva.

Ilary Blasi accusata di aver rubato

Prima di svelarvi il retroscena di questo nuovo scoop, c’è né un altro del quale vogliamo parlarvi. Ilary Blasi ha rubato ancora un’altra cosa, cioè il cuore dei suoi fan, dopo essere apparsa con quel cambio di look che le manda in risalto ancora di più i suoi occhioni azzurri. Ilary infatti si era stufata del total blonde ed è passata al castano toffee, colore ideale per l’inizio dell’autunno.

Senza nessun pentimento, Ilary Blasi mostra la sua folta chioma, con fare deciso e sensuale, dimostrando ancora una volta, come l’ex moglie di Francesco Totti, stia molto bene con qualunque tonalità. Ovviamente, il magnifico lavoro sfoggiato è stato realizzato dalla sua hair style di fiducia, Alessia Solidani. Chissà se anche Chanel cambierà colore di capelli, visto che aveva scelto la medesima tinta della mamma?

Dopo i Rolex adesso questo

Ilary Blasi, si trova al momento nel mezzo di una delicatissima battaglia legale contro il suo ex marito, Francesco Totti, nel quale i due ex coniugi si sono accusati di continui furti. Lei per via dei Rolex di lui e lui per quanto riguarda le sue scarpe costose. Come finirà questa guerra fredda tra di loro, non c’è dato ancora saperlo, ma per il momento sappiamo che dopo questo evento in molti ironizzano sul fatto che la Blasi sia una specie di Lupin III in gonnella.

Ovviamente il nostro titolo voleva essere ironica, in quanto la Blasi non ha rubato niente. In un recente video social, lei e il suo amico Nicola Savino hanno inscenato un simpatico siparietto, nel quale Nicola prende in giro Ilary per colpa di quella camicia bianca con attaccato ancora l’antitaccheggio. Come ironizza il conduttore di TV8: “Ilary, basta andare a rubare nei negozi come quell’attrice Winona Ryder. Quando usciamo io non ti conosco”.

Naturalmente la Blasi non ha fatto niente, semplicemente la commessa del negozio dove ha acquistato il suo capo, si è dimenticata di staccarle il dispositivo di sicurezza, tutto qui. Come si dice: “sbaglia solo chi non lavora”. La Blasi non dovrà fare altro che tornare in negozio, farsi rimuovere l’antitaccheggio e continuare ad indossare senza problemi il suo nuovo capo.