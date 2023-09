“Incoerente”: Cristina Scuccia, travolta dalle polemiche dopo il cambio look

Cristina Scuccia è di nuovo al centro della polemica, ma questa volta il motivo riguarda il suo cambio di look. Le danno dell’incoerente, non è proprio piaciuto ai follower, che glielo fanno notare molto duramente.

Dopo il cambio di look, Cristina Scuccia viene travolta dalle polemiche. È incoerente e glielo dicono apertamente, i fan si scagliano contro di lei, questa trasformazione non gliela perdonano. Così dopo il costume a due pezzi dell’Isola dei famosi, l’ex suor Cristina viene nuovamente criticata.

Non sarà per niente facile dover affrontare tutto questo per l’ex suora canterina che aveva infiammato il palco di The Voice. La donna semplicemente ha capito che non era più quella la strada che avrebbe voluto intraprendere e ha cambiato idea, cosa c’è di male in questo? In molti non glielo perdonano, per questo probabilmente se la sono presa così tanto per il suo cambio di immagine. Ecco cosa sta succedendo all’ex naufraga più criticata di sempre.

Cristina Scuccia cambia look e riceve una pioggia di critiche

Cristina Scuccia in questi mesi, è stata e lo è ancora, sotto l’occhio del ciclone, in quanto le sue performance sono state monitorate dal pubblico dell’Isola dei famosi. Sappiamo poi com’è andata, non c’è quindi bisogno di rivangare il passato. Poi c’è stato il capitolo di Tale e Quale Show, per la quale è rimasta in lista dei concorrenti per poco tempo, prima di essere stata espulsa per problemi non solo di compenso ma anche di organizzazione. Secondo il settimanale DiPiù: “L’ex naufraga avrebbe richiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”.

Finita questa storia, adesso c’è un nuovo scoop, pare infatti che la Scuccia potrebbe molto presto entrare nella Casa del Grande Fratello, come sostiene Gianluca Pagnotti: “Sembra che la vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5…a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia”. Per sapere la verità bisognerà comunque attendere nuove conferme da Signorini.

L’ex naufraga come Elodie?

Cristina Scuccia oltre a concentrarsi sulla sua carriera televisiva, sta investendo molto del suo tempo anche in quella musicale, nella quale la ragazza era “bravina” se The Voice non ha preso un abbaglio (ovviamente è ironica la frase). Oltre a questa nuova Cristina, la Scuccia ha cambiato totalmente look, adottando la moda del momento, cioè le treccine afro color oro.

Il regalo che Cristina si è fatta per il suo compleanno ha letteralmente diviso i suoi follower, in quanto c’è chi l’ha sostenuta, lasciandole dolci messaggi, come per esempio: “Sei bellissima”, “Le trecce ti stanno benissimo” e ancora: “Questo look ti sta davvero benissimo”.

Ovviamente c’è sempre un altro lato della medaglia e qui la Scuccia ha attirato commenti molto più rabbiosi, rispetto a quelli “zucchero e miele” che vi abbiamo riportato prima: “Ti preferivo prima, così non mi piaci. Torna ad essere te stessa, purtroppo gli eccessi non vanno mai bene”, “Sembri Elodie” e per ultimo: “Adesso sei l’eccesso opposto. Che stai combinando? Sei davvero incoerente”. Voi cosa ne pensate invece?