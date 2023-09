Anna Falchi, tutta la verità sulla rottura: “Un gravissimo errore…” | Parole al veleno

Anna Falchi finalmente rompe il silenzio e confessa tutta la verità sulla rottura. Fu un gravissimo errore per lei, sono parole al veleno quelle che rilascia la famosa conduttrice, la quale non si risparmia e non si censura.

Fu un gravissimo errore, con queste parole Anna Falchi rompe il silenzio e parla della sua rottura. Le escono solo parole al veleno, sicuramente l’essere tornata single, visto l’umore, era l’unica cosa plausibile che l’attrice potesse fare, per ritrovare la serenità.

Ecco quali sono state le parole precise della conduttrice de, I Fatti Vostri, la quale ha deciso di togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Non ha avuto una vita facile e oggi Anna lo rivela apertamente. Svelato il motivo per il quale l’attrice ha rotto con lui.

Anna Falchi e le parole al veleno sulla sua rottura

Anna Falchi recentemente non si è sbottonata solo sul suo ex fidanzato, ma anche su quelli precedenti, i quali a detta sua furono degli errori. Lo sbaglio più grande però fu il matrimonio: “L’errore più grande è stato il matrimonio. Avevo sempre detto che non mi sarei sposata, invece a 33 anni pensavo di cambiare vita ma il mio karma è combattere e sudare tutto il giorno..Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria…”.

Dopo i problemi giudiziari subiti dal suo ex, Anna Falchi indirettamente ha subito anche lei il tracollo, non riuscì più a trovare lavoro, per questo raccontò che dovette fare una seconda gavetta e rimboccarsi nuovamente le maniche per tornare “sull’onda”: “…non mi hanno più fatto lavorare e, dal 2007 in poi, sono stata costretta a fare una seconda gavetta. Sono ripartita da zero…Facendo le feste di piazza, esperienza che mi ha insegnato a gestire il palco davanti a migliaia di persone, e conducendo show nelle piccole tv locali, dove mi sono occupata anche di calcio e cucina. Oggi sono rassicurante perché sono me stessa: una donna normale. Un’antidiva..”.

La felicità di essere single

Se vi aspettavate di trovare una Anna Falchi in lacrime e distrutta dal dolore, siete completamente fuori strada. La conduttrice è felicissima della sua nuova vita da single, probabilmente il rapporto con il suo ex, Walter Rodinò non era dei migliori, se la conduttrice ha esordito con queste parole:

“Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa, abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Maiorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente…Sto vivendo una seconda giovinezza, non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex per carità. Alla fine si spegne la fiamma e allora è meglio stare da soli…”.