Michelle Hunziker, avete mai visto la sua dimora da sogno? La vista è davvero mozzafiato

Avete mai visto la dimora da sogno della bella Michelle Hunziker? La vista è veramente mozzafiato e sicuramente questa quiete l’aiuterà nel suo ruolo di nonna, quando deve fare addormentare il suo nipotino.

Non immaginereste mai dov’è andata a vivere Michelle Hunziker da quando è tornata ad essere single. Vi diciamo solo che la dimora è da sogno, per non parlare della vista che è mozzafiato. Qui riesce a fare la nonna e la mamma a tempo pieno in totale armonia.

Michelle Hunziker è tornata ad essere single da un po’ di tempo, in quanto ha chiuso definitivamente con Tomaso Trussardi, nonostante ci abbiano riprovato per un po’. Adesso, nonna Michelle si gode non solo il nipotino, che è diventato l’amore suo e di nonno Eros, ma anche il suo ruolo di mamma con le sue tre figlie, donna lavoratrice e “dog sitter” dei suoi piccoli Lilly junior, Odino e Leone.

Quegli occhiali fanno capire tante cose

Michelle Hunziker dopo essersi rilassata al mare, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social, è tornata a casa per fare la nonna a tempo pieno. Sua figlia Aurora infatti, insieme a Goffredo Cerza, gli hanno lasciato il piccolo Cesare, in quanto loro sono partiti per presenziare al matrimonio di amici, con Auri in versione, damigella d’onore.

Con uno scatto di lei con indosso un grosso paio di occhiali da sole, ha sdrammatizzato la situazione con queste parole: “Buongiorno a tutti, ho gli occhiali da sole perché tra il lavoro, i cani, i bambini e il bebè sono veramente un po’ di giorni che non dormo o dormo molto poco. I miei occhi sono effettivamente impresentabili.” Che dire della nonna sprint (come si definisce lei), stanca ma raggiante come al solito.

La casa della Hunziker

La dimora da sogno in cui vive Michelle Hunziker è fantastica, per non parlare della vista che è mozzafiato. Quando la conduttrice era sposata con Trussardi, la famigliola viveva in una villa a Bergamo, ma dagli scatti social che la Hunziker ha pubblicato si capisce benissimo che ha cambiato residenza. Non si sa, se la villa sia rimasta al suo ex o semplicemente l’hanno venduta e si sono divisi la quota.

Ad ogni modo, dalle foto social, sappiamo che la sua nuova abitazione è nel plesso dei grattacieli di CityLife a Milano. L’appartamento sembra molto ampio, dispone di pareti bianche o comunque in tinta chiare molto raffinate, sono presenti porte di legno, elementi in ottone, pavimenti chiari o distese di moquette, dove presumibilmente, la showgirl ama camminare a piedi nudi.

Da quello che si vede, ogni cosa è in armonia, ogni complemento d’arredo è in perfetto abbinamento con tutto l’ambiente che lo circonda. C’è stato sicuramente un grande lavoro da parte dell’interior design che se n’è occupato, ma il risultato sperato è garantito al 100%. Un luogo armonioso dove rinchiudersi e rilassarsi dopo una giornata dura di lavoro.