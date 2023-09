Alba Parietti, dopo anni la rivelazione sulla bellezza: ecco i segreti della conduttrice

Alba Parietti, i segreti della sua incredibile bellezza. Dopo anni, finalmente sono stati rivelati.

Non c’è alcun dubbio, il tempo per la splendida Alba Parietti si è fermato da moltissimi anni. Difatti lei a 62 anni compiuti lo scorso 2 luglio non ha nulla da invidiare a una 40enne. E anche nel corso di questa calda estate 2023, che si sta pian piano per concludere, ci sta ammaliando e lasciando letteralmente a bocca aperta con tanti scatti in costume da bagno.

Non parliamo solo di bikini, ma anche di costumi interi e trikini. In ogni caso lei mette sempre e comunque in risalto la sua incredibile fisicità con tanto di gambe lunghe e toniche e stacco di coscia da manuale. Lei poi sa essere sensuale anche solo grazie alla scelta di una posa o di un suo sguardo che è praticamente magnetico.

Anche in Tv ci lascia senza fiato. Ultimamente ci ha emozionato e nel contempo fatto ampiamente divertire con Non Sono Una Signora che ha sancito il suo grande ritorno alla conduzione con uno show tutto suo in prima serata. Possiamo ben dire che è stato un incredibile successo e che tornerà a farci compagnia anche il prossimo anno.

Alba Parietti, i segreti della sua incredibile bellezza

Ora in molte donne, seguendola con viva ammirazione sia sul Piccolo Schermo che sul Web, si chiedono quali siano i suoi più importanti segreti di bellezza. Certamente Madre Natura è stata molto generosa con lei ma Alba, dal canto suo ,non se ne è mai stata con le mani in mano. Difatti è una donna sempre in movimento e che si dedica alla palestra e all’attività fisica.

Sta attenta a quel che mangia anche se si definisce una buona forchetta e soprattutto cerca di mantenersi sempre bella idratata, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno. Grande importanza poi dona alle sue chiome così come alla pelle del suo viso che è tuttora fresca e luminosa. E sapete come fa a mantenerla così?

La sua accurata skincare

Prendendosene cura come si deve ogni giorno. Per prima cosa non va mai a letto struccata. E questo è un ottimo modo per evitare che la nostra pelle ne risenta a livello estetico. Oltre a ciò ogni mattina si dedica alla sua pulizia e alla sua detersione, esfoliazione e idratazione. E lo fa tramite l’utilizzo di prodotti mirati per la sua pelle.

Non dimentica poi mai di mettere una buona crema da giorno così come una da notte dopo aver provveduto all’eliminazione totale del make up. Quest’ultimo è leggero e per donare ulteriore luminosità al suo viso utilizza una crema colorata, mentre per eliminare eventuali imperfezioni un correttore. Mascara, un tocco di eye liner e un po’ di ombretto, et voilà è pronta!