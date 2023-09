Barbara D’Urso, spietata come una iena: l’ultima stoccata contro Mediaset

Barbara D’Urso condiviso un post su Instagram lasciandosi andare in un lunghissimo sfogo. Ecco cosa ha scritto senza peli sulla lingua

Barbara D’Urso per anni ha fatto compagnia al pubblico italiano con i suoi programmi televisivi. Molti sono concordi nel dire che sia una delle donne più professionali del mondo dello spettacolo italiano, in quanto è riuscita a costruire una carriera degna di tutto rispetto. Con tanta dolcezza e modi garbati ha conquistato la massa che fino all’ultimo l’ha seguita.

Purtroppo con i cambiamenti introdotti da Pier Silvio Berlusconi, i palinsesti 2023/2024 hanno lasciato tutti a bocca aperta. Come la D’Urso, anche Belen Rodriguez non sarà più presente in televisione. Discorso diverso per Maria De Filippi, Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Un duro colpo per i fan che potranno comunque seguirla sui social. La prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio5 andrà in onda lunedì prossimo, 4 settembre 2023, alle ore 16.55 senza lei.

Probabilmente per questo motivo la conduttrice ha voluto dedicare un messaggio alla collega togliendosi dei sassolini dalla scarpa con la Mediaset. Le sue parole non sono passate inosservate.

Barbara D’Urso contro la Mediaset

“Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome. Era il 1° settembre del 2008 quando io e Claudio Branchino inventammo prima Mattino5 e poi Pomeriggio5, Domenica5. E’ stata un’avventura straordinaria“.

Poi ha proseguito: “Con dedizione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda…senza mai saltare un appuntamento…Pomeriggio5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti con il sorriso, anche quando siamo stati costretti ad andare in onda senza pubblico…Nelle ultime due stagioni è stata ridotta all’osso (per motivi per me ancora oscuri)…Mi dispiace aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me“. Infine si è soffermata sulla collega che la sostituirà.

“Vantaggi che io non ho avuto”

La D’Urso ha menzionato le difficoltà che lei ha dovuto affrontare mentre la collega Myrta Merlino non ha avuto altro che vantaggi: “Un grande studio con il pubblico presente dal vivo, la durata aumentata di mezz’ora, un ottimo traino…Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo“.

I più ottimisti credono che per la conduttrice ci saranno delle nuove opportunità. Si dice che potrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, ma si tratta di voci di corridoio. Ragion per cui non ci resta che attendere.